США продолжат поставлять американское вооружение Украине

США не станут давить на Украину и указывать что делать — только Киев может решать, когда и как они захотят вести переговоры, подчеркнул помощник американского президента Салливан

США продолжат поставлять Украине вооружение для участия в боестолкновениях. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Позиция США не меняется, остается такой же, как и шесть месяцев назад. Мы будем делать все возможное, чтобы позиция Украины на полях сражений укреплялась», — сказал он.

Помощник президента добавил, что администрация США считает, что конфликт на Украине можно урегулировать на основе принципов суверенитета и территориальной целостности.

Вашингтон не станет давить на Киев и указывать ему что делать, постольку только украинская сторона может решать, «когда и как она захочет вести переговоры».

С января США выделили на помощь в сфере безопасности Украине более $19,3 млрд, из них $18,6 млрд были выделены после ввода российских войск в эту страну. Поддержка со стороны Вашингтона включала передачу Киеву, среди прочего, 4 тыс. высокоточных артиллерийских снарядов, более 8500 противотанковых систем Javelin и более 38 000 других противотанковых систем,142 единицы 155-мм гаубиц, до 924 тыс. 155-мм артиллерийских снарядов.

Россия критикует поставки оружия властям Украины. В Кремле настаивают, что Москва добьется поставленных целей, а такие действия лишь приведут к затягиванию конфликта.