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Военная операция на Украине ,  
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Рогозин призвал прекратить «играть в демократию» ради победы на фронте

Рогозин заявил о необходимости жестких решений для поставок лучшего оружия на фронт
Рогозин привел в пример подход США, которые закупают не самое дешевое, а самое эффективное на поле боя оружие
Дмитрий Рогозин
Дмитрий Рогозин (Фото: rogozin_do / Telegram)

В условиях проведения спецоперации на Украине нужно принимать жесткие и директивные решения для поставок самого лучшего оружия на фронт вместо его закупок на конкурсной основе, заявил в интервью «РИА Новости» бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

По его словам, требования федеральных законов о проведении конкурсных процедур приводит к закупке самого дешевого, а не самого лучшего вооружения, в том числе стрелкового. Различные процедуры и согласования хороши для мирного времени, но сейчас наступил период, когда говорить о них бессмысленно, считает Рогозин.

«Поэтому надо прекратить играть, извините за выражение, в демократию, а заниматься жесткими директивными указаниями и решениями по немедленному оперативному внедрению того, что действительно в наибольшей степени подходит для победы на фронте», — сказал он.

Рогозин привел в пример США, которые, по его словам, закупают не самое дешевое, а самое эффективное на поле боя оружие. «У нас много трофейных систем, которые захватываются нашими бойцами. Мы их тоже внимательно изучаем, отправляем коллективам наших разработчиков и понимаем, что там подход другой», — отметил он.

РБК отправил запрос в Минобороны.

Дмитрий Рогозин занимал пост главы «Роскосмоса» с 2018 года, он покинул госкорпорацию в июле 2022 года. После этого в Кремле обещали его «своевременно трудоустроить». «Ведомости» писали, что Рогозин может стать полномочным представителем президента в новом федеральном округе — Крымском. К ноябрю о каких-либо назначениях Рогозина не сообщалось.

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Сам Рогозин в конце октября прибыл «на передовую» спецоперации на Украине. Бывший чиновник публиковал фотографии с фронта, на которых запечатлен с автоматом в руках и в военной форме с нашивкой, из которой следует, что он взял позывной «Космос».

В Кремле приезд Рогозина в Донбасс не стали связывать с какими-либо кадровыми назначениями. Сам он 11 ноября объявил, что возглавил группу военных советников, которая будет оказывать военно-техническую помощь военнослужащим в Донецкой и Луганской народных республиках. По словам Рогозина, эта группа является добровольческим подразделением.

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Тимофей Дзядко, Маргарита Овсянникова
Госзакупки оружие Дмитрий Рогозин Военная операция на Украине
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