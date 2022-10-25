Приехавший в новые регионы Рогозин взял позывной «Космос»

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 октября
EUR ЦБ: 60,16 (+0,32) Инвестиции, 24 окт, 16:22
Курс доллара на 25 октября
USD ЦБ: 61,16 (-0,03) Инвестиции, 24 окт, 16:22
Классическая архитектура и комфорт: что такое сити-комплекс «Амарант» РБК и Амарант, 11:54
Россия примет участие в Конференции ООН по климату Экономика, 11:52
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 11:52
Хоакин Феникс и Руни Мара сыграют сбежавших от цивилизации супругов Life, 11:50
Владелец WhatsApp заявил о попытках устранить глобальный сбой Технологии и медиа, 11:45
Как в 1980-х: почему пик доллара может быть ближе, чем считает рынок Pro, 11:43
Клишас счел словами «настоящего воина» пост Кадырова об ответе Украине Политика, 11:40
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Суперскорая помощь: что делать при инсульте Партнерский проект, 11:31
Лэндспидеры и дроиды: 7 технологий из «Звездных войн» в реальной жизни Футурология, 11:30
Актуальные данные о коронавирусе в России и мире. Инфографики Общество, 11:29
В США заявили о попытке спецслужб КНР купить секретные данные за биткоины Крипто, 11:28
Киев и Одесса отключили свет из-за экономии электроэнергии. Видео Политика, 11:25
Сыгравший Волан-де-Морта Рэйф Файнс встал на защиту Джоан Роулинг Life, 11:21
Стал известен следующий соперник рекордсмена UFC Чимаева Спорт, 11:20
Политика ,  
0 

Приехавший в новые регионы Рогозин взял позывной «Космос»

Рогозин опубликовал фотографии в форме с позывным «Космос»
Рогозин выложил новые фотографии «с передовой» с комбатами и заявил, что вместе они «свернут горы». Накануне он сообщил, что находится в Запорожской области

Дмитрий Рогозин и Шахтер Дмитрий Рогозин, Басурин и Абхаз (справа налево) Дмитрий Рогозин и Злой

Экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин на время поездки в новые регионы взял себе позывной «Космос», следует из фотографий, которые он опубликовал в своем телеграм-канале. На снимках он запечатлен в военной форме с нашивкой «Космос», в руках у бывшего главы госкорпорации автомат.

Он опубликовал снимки с комбатами «Шахтером», «Злым», «Абхазом» (командиром батальона «Пятнашка») и полковником, заместителем начальника управления Народной милиции ДНР Эдуардом Басуриным, которого Рогозин назвал «политруком».

«Они, по большей части в недавнем прошлом — гражданские люди, а сегодня — опытнейшие комбаты. Умные, обстоятельные, грозные и готовые драться с врагом командиры. Вместе — горы свернем», — заявил Рогозин.

Накануне Рогозин репостнул публикацию телеграм-канала «Кремлевская прачка», в которой говорилось, что он находится «на передовой» в Запорожской области. Как написал экс-глава «Роскосмоса», он хочет, чтобы «мечта о Славянске сбылась, кто бы что ни говорил». В 2014 году Рогозин опубликовал пост в «Твиттере», где заявил, что поменял бы все свои должности на «счастье быть сейчас в одном окопе с защитниками Славянска».

Он также опубликовал фото Саур-могилы в ДНР, отметив, что «привез сюда наших бойцов».

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС Где в Москве снизилась стоимость аренды для fashion-брендов
Статьи
Pro
Как в российских компаниях борются с паникой и разговорами о политике
Статьи
Pro
Фото: Вячеслав Якобчук / Shutterstock Обуза абьюза: «токсичное» руководство переживает в России новый расцвет
Статьи
Pro
Фото: Yorgos Karahalis / Reuters Скрытая угроза: как компании проводят «тихие сокращения»
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Вашу рекламу увидят только боты: как распознать накрутку в «Телеграм»
Кейсы
Pro
Фото: Shutterstock Не только хиджабы: каковы экономические причины протестов в Иране
Прогнозы
Pro
Фото: Табылды Кадырбеков / РИА Новости Кто из золотодобытчиков сможет выстоять под давлением санкций
Статьи
Pro
Фото: Quinn Rooney / Getty Images Ноль выигранных дел: как россияне оспаривают санкции США и Европы
Статьи

Рогозин возглавлял «Роскосмос» с мая 2018 года до 15 июля 2020 года, о его новом назначении не сообщалось. В Кремле говорили, что он «будет трудоустроен», а в августе обещали назвать его новую должность «в ближайшее время».

На прошлой неделе фотографии посещения новых регионов России выложил глава Крыма Сергей Аксенов. На них он вместе с первым замглавы администрации президента Сергеем Кириенко осматривает Антоновский мост в Херсоне. На одной из фотографий Аксенов держит в руках автомат с глушителем.

Авторы
Теги
Персоны
Юлия Выродова Юлия Выродова
Дмитрий Рогозин Военная операция на Украине Запорожская область ДНР Эдуард Басурин

Дмитрий Рогозин

чиновник, политик, экс-глава «Роскосмоса»

21 декабря 1963 года
Материалы по теме
Рогозин объявился на передовой в Запорожье и вспомнил мечту о Славянске
Политика
В Кремле обещали назвать новую должность Рогозина «в ближайшем будущем»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter