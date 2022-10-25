Приехавший в новые регионы Рогозин взял позывной «Космос»

Рогозин выложил новые фотографии «с передовой» с комбатами и заявил, что вместе они «свернут горы». Накануне он сообщил, что находится в Запорожской области

Экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин на время поездки в новые регионы взял себе позывной «Космос», следует из фотографий, которые он опубликовал в своем телеграм-канале. На снимках он запечатлен в военной форме с нашивкой «Космос», в руках у бывшего главы госкорпорации автомат.

Он опубликовал снимки с комбатами «Шахтером», «Злым», «Абхазом» (командиром батальона «Пятнашка») и полковником, заместителем начальника управления Народной милиции ДНР Эдуардом Басуриным, которого Рогозин назвал «политруком».

«Они, по большей части в недавнем прошлом — гражданские люди, а сегодня — опытнейшие комбаты. Умные, обстоятельные, грозные и готовые драться с врагом командиры. Вместе — горы свернем», — заявил Рогозин.

Накануне Рогозин репостнул публикацию телеграм-канала «Кремлевская прачка», в которой говорилось, что он находится «на передовой» в Запорожской области. Как написал экс-глава «Роскосмоса», он хочет, чтобы «мечта о Славянске сбылась, кто бы что ни говорил». В 2014 году Рогозин опубликовал пост в «Твиттере», где заявил, что поменял бы все свои должности на «счастье быть сейчас в одном окопе с защитниками Славянска».

Он также опубликовал фото Саур-могилы в ДНР, отметив, что «привез сюда наших бойцов».

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Рогозин возглавлял «Роскосмос» с мая 2018 года до 15 июля 2020 года, о его новом назначении не сообщалось. В Кремле говорили, что он «будет трудоустроен», а в августе обещали назвать его новую должность «в ближайшее время».

На прошлой неделе фотографии посещения новых регионов России выложил глава Крыма Сергей Аксенов. На них он вместе с первым замглавы администрации президента Сергеем Кириенко осматривает Антоновский мост в Херсоне. На одной из фотографий Аксенов держит в руках автомат с глушителем.