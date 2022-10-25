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Кремль не стал связывать визит Рогозина в Донбасс с кадровыми решениями

После визита Рогозина в Донбасс в Кремле заявили, что не принимали решений о его будущем
Дмитрий Рогозин
Дмитрий Рогозин (Фото: rogozin_do / Telegram)

Визит экс-главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина в Донбасс не означает, что Кремль принял какие-либо кадровые решения о его судьбе, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Мы никогда наперед не говорим о каких-то кадровых решениях», — сказал Песков, отвечая на вопрос, что значит визит Рогозина в Донбасс. На уточняющий вопрос, принимал ли Кремль какие-либо решения относительно дальнейшей карьеры экс-чиновника, Песков ответил: «Нет».

Бывший глава «Роскосмоса» 24 октября сообщил в своем телеграм-канале, что приехал в Запорожскую область.

Рогозин перепостил публикацию со своей фотографией из телеграм-канала «Кремлевская прачка», в которой написано, что он находится «на передовой» в Запорожье, — на фото экс-чиновник позирует на фоне военной техники. 

На следующий день Рогозин опубликовал новые снимки «с передовой». На них он запечатлен в военной форме рядом с командирами батальонов Народной милиции ДНР с позывными «Шахтер», «Злой» и «Абхаз», а также с полковником, заместителем начальника управления милиции ДНР Эдуардом Басуриным, которого Рогозин назвал политруком. На форме Рогозина заметна нашивка «Космос», в руках у бывшего главы госкорпорации автомат.

Рогозин был главой «Роскосмоса» с 2018 года, 15 июля 2022 года на этой должности его сменил вице-премьер Юрий Борисов. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков после этого говорил, что Кремль поможет Рогозину с дальнейшим трудоустройством.

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В конце сентября «Ведомости» писали со ссылкой на источники, что Запорожскую, Херсонскую области, а также ДНР и ЛНР после присоединения к России могут объединить в Крымский федеральный округ (КФО) вместе с полуостровом, а Рогозин станет полпредом президента в этом округе. 5 октября президент России подписал указ о присоединении частей Запорожской и Херсонской областей, а также ДНР и ЛНР к России по итогам референдумов на этих территориях. 

Сам Рогозин объявил, что «в это грозное для нашей страны время готов выполнить любую задачу, которую поставит Родина».

Теги
Дмитрий Рогозин Донбасс Дмитрий Песков
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