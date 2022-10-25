После визита Рогозина в Донбасс в Кремле заявили, что не принимали решений о его будущем

Кремль не стал связывать визит Рогозина в Донбасс с кадровыми решениями

Дмитрий Рогозин (Фото: rogozin_do / Telegram)

Визит экс-главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина в Донбасс не означает, что Кремль принял какие-либо кадровые решения о его судьбе, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Мы никогда наперед не говорим о каких-то кадровых решениях», — сказал Песков, отвечая на вопрос, что значит визит Рогозина в Донбасс. На уточняющий вопрос, принимал ли Кремль какие-либо решения относительно дальнейшей карьеры экс-чиновника, Песков ответил: «Нет».

Бывший глава «Роскосмоса» 24 октября сообщил в своем телеграм-канале, что приехал в Запорожскую область.

Рогозин перепостил публикацию со своей фотографией из телеграм-канала «Кремлевская прачка», в которой написано, что он находится «на передовой» в Запорожье, — на фото экс-чиновник позирует на фоне военной техники.

На следующий день Рогозин опубликовал новые снимки «с передовой». На них он запечатлен в военной форме рядом с командирами батальонов Народной милиции ДНР с позывными «Шахтер», «Злой» и «Абхаз», а также с полковником, заместителем начальника управления милиции ДНР Эдуардом Басуриным, которого Рогозин назвал политруком. На форме Рогозина заметна нашивка «Космос», в руках у бывшего главы госкорпорации автомат.

Рогозин был главой «Роскосмоса» с 2018 года, 15 июля 2022 года на этой должности его сменил вице-премьер Юрий Борисов. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков после этого говорил, что Кремль поможет Рогозину с дальнейшим трудоустройством.

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В конце сентября «Ведомости» писали со ссылкой на источники, что Запорожскую, Херсонскую области, а также ДНР и ЛНР после присоединения к России могут объединить в Крымский федеральный округ (КФО) вместе с полуостровом, а Рогозин станет полпредом президента в этом округе. 5 октября президент России подписал указ о присоединении частей Запорожской и Херсонской областей, а также ДНР и ЛНР к России по итогам референдумов на этих территориях.

Сам Рогозин объявил, что «в это грозное для нашей страны время готов выполнить любую задачу, которую поставит Родина».