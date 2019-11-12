Правительство в Молдавии распустили через пять месяцев после формирования

Правительство в Молдавии распустили через пять месяцев после формирования

Правительство Майи Санду, появившееся в июне в результате затяжного политического кризиса, пало. Оно не успело проработать и полугода

В Молдавии парламент вынес вотум недоверия правительству Майи Санду, работавшему с июня 2019 года, сообщает Unimedia. За отставку кабмина проголосовала фракция социалистов (были инициаторами голосования) и демократов.

Поводом для вынесения вотума недоверия стал законопроект о кандидатах на должность генпрокурора. По проекту кабмина, именно премьер-министр должен предлагать кандидатов на пост генерального прокурора. Однако с этим не согласился президент-социалист Игорь Додон. Партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ) обвинила Майю Санду в попытке получить политический контроль над Генпрокуратурой.

В ПСРМ заявили, что у Санду будет 72 часа на то, чтобы снять законопроект. В противном случае, ее правительство будет отправлено в отставку или же будут проведены досрочные парламентские выборы.

В Молдавии правительство формируют прошедшие в парламент партии, на это дается три месяца после выборов. Выборы в молдавский парламент прошли в феврале и их итоги привели к затяжному политическому кризису, в ходе которого властям страны не удавалось договориться о формировании легитимного кабмина.