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Правительство в Молдавии распустили через пять месяцев после формирования
Правительство Майи Санду, появившееся в июне в результате затяжного политического кризиса, пало. Оно не успело проработать и полугода

В Молдавии парламент вынес вотум недоверия правительству Майи Санду, работавшему с июня 2019 года, сообщает Unimedia. За отставку кабмина проголосовала фракция социалистов (были инициаторами голосования) и демократов.

Поводом для вынесения вотума недоверия стал законопроект о кандидатах на должность генпрокурора. По проекту кабмина, именно премьер-министр должен предлагать кандидатов на пост генерального прокурора. Однако с этим не согласился президент-социалист Игорь Додон. Партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ) обвинила Майю Санду в попытке получить политический контроль над Генпрокуратурой.

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В ПСРМ заявили, что у Санду будет 72 часа на то, чтобы снять законопроект. В противном случае, ее правительство будет отправлено в отставку или же будут проведены досрочные парламентские выборы.

В Молдавии правительство формируют прошедшие в парламент партии, на это дается три месяца после выборов. Выборы в молдавский парламент прошли в феврале и их итоги привели к затяжному политическому кризису, в ходе которого властям страны не удавалось договориться о формировании легитимного кабмина.

У партий было три месяца на формирование коалиции и правительства, но этого так и не произошло. Президент страны Игорь Додон, лидер социалистов, отказался вопреки своей обязанности распустить парламент и объявить новые выборы. В итоге его временно отстранил от должности Конституционный суд, и передал его полномочия премьеру, который и распустил парламент. Это решение, в свою очередь, не признал вернувшийся в свои права президент.

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Партия социалистов и проевропейский блок ACUM в итоге все же смогли договориться о коалиции и создании правительства, просрочив отведенное на это время. Предыдущее правительство, сформированное проевропейским блоком демократов, ушло в отставку.

Вслед за этим глава Демократической партии, олигарх Владимир Плахотнюк покинул страну. Вскоре ему пришлось сложить полномочия главы партии. Это произошло на фоне обвинений, которые ему предъявила Россия. Российские следователи и раньше имели претензии к Плахотнюку, а 26 июня предъявили новые обвинения — в руководстве наркосндикатом. Уголовное дело о коррупции в отношении богатейшего человека страны возбудило и МВД Молдавии.

После этих событий Демократическая партия Молдовы, имеющая 30 мест из 101 в парламенте, оказалась в оппозиции, а контроль над кабмином сохранился у коалиции партии социалистов и избирательного блока ACUM, в который входят правоцентристские партии «Действие и солидарность» и «Платформа Достоинство и Правда».

Майя Санду была лидером блока ACUM. За ее уход проголосовали партия социалистов, вышедшая тем самым из коалиции, и партия демократов, обвинившая ее в провале реформ.

«Партии, создавшие блок ACUM продолжат борьбу как на улице, так и на баррикадах. Теперь нам нужно избавиться от следующей напасти, которая принимает очертания и пытается захватить государственные учреждения», — заявила Санду после отставки.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Молдавия, отставка, правительство
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