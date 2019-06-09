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Ставший и.о. президента молдавский премьер распустил парламент
Досрочные выборы в республике, согласно первому указу Павла Филипа, состоятся 6 сентября. Исполняющим обязанности главы государства его ранее 9 июня назначил Конституционный суд, Додон, сочли там, не исполнял своих полномочий
Павел Филип (Фото: Richard Drew / AP)

Исполняющий обязанности премьер-министра Молдавии Павел Филип, на которого Конституционный суд республики 9 июня возложил полномочия президента страны, своим первым указом распустил парламент. Об этом сообщает Radio Сhisinau.

Вместе с этим Филип, по его данным, подписал указ о проведении досрочных парламентских выборов в стране. Они в соответствии с его решением должны будут пройти 6 сентября.

Подобные решения исполняющий обязанности главы государства принял после того, как «Конституционный суд [Молдавии] установил, что президент [республики Игорь Додон] отказался выполнять свои конституционные полномочия и инициировать досрочные выборы», пояснил Филип. Сейчас, продолжил он, политика Молдавии «находится под угрозой». После решения, которое накануне приняли социалисты и блок ACUM, других шагов ожидать было нельзя, уверен Филип.

Речь идет о действиях молдавских депутатов, которые 8 июня приняли декларацию, признавшую республику «захваченным государством». За этот докмент тогда, в частности, выступил 61 парламентарий из 100, это были представители социалистической партии, которую поддерживает Додон и блока ACUM. В декларации депутаты назвали действия Конституционного суда (КС), отказывающегося признавать легитимность законодательного собрания и нового правительства незаконными. Демократическую партию и ее лидера Владимира Плахотнюка они также обвинили в попытке узурпации власти при помощи КС.

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Суд в Молдавии лишил Додона полномочий президента и передал их премьеру

На следующий день Конституционный суд постановил лишить Додона президентских полномочий и передать их исполняющему обязанности премьера страны — Павлу Филипу. Такое решение в КС объяснили тем, что Додон отказался распускать парламент. Это, уверены судьи, является невыполнением президентом его конституционных обязательств. Сам Додон, реагируя на это, назвал решение КС «отчаянным шагом для дальнейшей узурпации власти».

Политический кризис в Молдавии, связан с прошедшими в республике в феврале парламентскими выборами, по результатам которых в высший представительный и законодательный орган страны прошли 35 социалистов, 26 представителей блока ACUM и 30 демократов (эта партия сейчас контролирует правительство, ее лидером является бизнесмен Владимир Плахотнюк). О коалиции, которая впоследствии позволила бы сформировать правительство большинства, эти партии договориться не смогли. Оставшийся работать кабинет министров был сформирован Демократической партией и находился в политической конфронтации с Додоном.

7 июня Конституционный суд Молдавии обязал Додона распустить парламент из-за того, что он не смог в трехмесячный срок сформировать правительство. Однако тот делать это отказался.

Автор: Евгения Маляренко
Теги: Молдавия, Парламент, досрочные выборы
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