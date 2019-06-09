Ставший и.о. президента молдавский премьер распустил парламент

Досрочные выборы в республике, согласно первому указу Павла Филипа, состоятся 6 сентября. Исполняющим обязанности главы государства его ранее 9 июня назначил Конституционный суд, Додон, сочли там, не исполнял своих полномочий

Павел Филип (Фото: Richard Drew / AP)

Исполняющий обязанности премьер-министра Молдавии Павел Филип, на которого Конституционный суд республики 9 июня возложил полномочия президента страны, своим первым указом распустил парламент. Об этом сообщает Radio Сhisinau.

Вместе с этим Филип, по его данным, подписал указ о проведении досрочных парламентских выборов в стране. Они в соответствии с его решением должны будут пройти 6 сентября.

Подобные решения исполняющий обязанности главы государства принял после того, как «Конституционный суд [Молдавии] установил, что президент [республики Игорь Додон] отказался выполнять свои конституционные полномочия и инициировать досрочные выборы», пояснил Филип. Сейчас, продолжил он, политика Молдавии «находится под угрозой». После решения, которое накануне приняли социалисты и блок ACUM, других шагов ожидать было нельзя, уверен Филип.

Речь идет о действиях молдавских депутатов, которые 8 июня приняли декларацию, признавшую республику «захваченным государством». За этот докмент тогда, в частности, выступил 61 парламентарий из 100, это были представители социалистической партии, которую поддерживает Додон и блока ACUM. В декларации депутаты назвали действия Конституционного суда (КС), отказывающегося признавать легитимность законодательного собрания и нового правительства незаконными. Демократическую партию и ее лидера Владимира Плахотнюка они также обвинили в попытке узурпации власти при помощи КС.