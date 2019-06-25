МВД Молдавии попросит помощи у ФБР в деле Плахотнюка

Министр внутренних дел Молдавии Андрей Нэстасэ заявил, что обратится в международные следственные органы за помощью в расследовании в отношении бывшего лидера Демократической партии Молдавии Владимира Плахотнюка. Материалы, связанные с мошенничеством и отмыванием денег преступности через молдавские банки, будут запрошены в том числе и у ФБР США, сообщает издание Noi.md.

«Я считаю обязательным публично заявить, что вина не может быть снята простой отставкой независимо от того, как зовут подозреваемого в крупной коррупции», — заявил Нэстасэ.

В начале июня Плахотнюк вместе со своими сторонниками попытался отстранить от должности президента Молдавии Игоря Додона и коалиционное правительство во главе с Майей Санду. Однако в итоге добиться своего Демократической партии не удалось, а новый кабинет министров поддержало мировое сообщество.

В середине июня Плахотнюк выехал за пределы Молдавии и 24 июня сообщил об уходе с поста лидера партии. Свое решение он объяснил желанием доказать, что Демократическая партия «не зависит от одного человека».