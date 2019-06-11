Президент Молдавии отменил указ о роспуске парламента

По словам Игоря Додона, подписанный вице-председателем Демократической партии Павлом Филипом документ о роспуске парламента и досрочных выборах не соответствует Конституции

Игорь Додон (Фото: Вадим Денисов / ТАСС)

Президент Молдавии Игорь Додон аннулировал указ, подписанный вице-председателем Демпартии Павлом Филипом о роспуске парламента и проведении досрочных выборов.

«Указ Филипа о роспуске парламента и назначении проведения досрочных выборов 6 сентября не соответствует нормам Конституции», — сказал Додон на брифинге после заседания Высшего совета безопасности, сообщает Noi.

Додон указал, что Филип не имеет права исполнять обязанности президента, а перед подписанием указа было необходимо провести консультации с фракциями.

Выборы в молдавский парламент прошли в феврале. У партий было три месяца на формирование коалиции и правительства, но этого так и не произошло.

Додон заявил, что имеет право не объявлять новых выборов, а Конституционный суд отстранил от власти президента, так как тот не выполнил требования основного закона.