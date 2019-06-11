Президент Молдавии отменил указ о роспуске парламента

Президент Молдавии Игорь Додон аннулировал указ, подписанный вице-председателем Демпартии Павлом Филипом о роспуске парламента и проведении досрочных выборов.
«Указ Филипа о роспуске парламента и назначении проведения досрочных выборов 6 сентября не соответствует нормам Конституции», — сказал Додон на брифинге после заседания Высшего совета безопасности, сообщает Noi.
Додон указал, что Филип не имеет права исполнять обязанности президента, а перед подписанием указа было необходимо провести консультации с фракциями.
Выборы в молдавский парламент прошли в феврале. У партий было три месяца на формирование коалиции и правительства, но этого так и не произошло.
Додон заявил, что имеет право не объявлять новых выборов, а Конституционный суд отстранил от власти президента, так как тот не выполнил требования основного закона.