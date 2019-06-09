В Молдавии усугубляется политический кризис. Конституционный суд не признал законным формирование в парламенте правящей коалиции, созданной противниками прежней партии власти, и премьер объявил досрочные выборы

Игорь Додон (Фото: Алексей Никольский / РИА Новости)

Как Молдавия оказалась на грани двоевластия

Более трех месяцев назад, 24 февраля, в стране прошли парламентские выборы, по итогам которых ни одна из партий не получила достаточного количества депутатов, чтобы в одиночку сформировать правящую коалицию, а затем правительство. Молдавия — парламентская республика, основные решения принимают правительство и парламент, а не президент. С 2009 года в стране правит альянс проевропейских партий, в последние годы лидером в этом альянсе является Демократическая партия бизнесмена Влада Плахотнюка. Молдавия при нем, по определению СМИ и депутатов Европарламента, стала так называемым захваченным государством, в котором политические институты действуют в интересах Плахотнюка.

Согласно Конституции у депутатов было три месяца на формирование коалиции и правительства. Если бы они не успели, президент Игорь Додон должен был назначить новые выборы. Относительно того, когда истекал срок формирования коалиции, у основных политических сил были разногласия, поэтому в конце мая Додон попросил Конституционный суд (КС) разъяснить, когда именно начинается отсчет — с даты признания мандатов депутатов (9 марта) или с даты первого заседания парламента (21 марта). В пятницу, 7 июня, КС решил, что считать нужно со дня признания мандатов. Таким образом, говорится в сообщении суда, которое было опубликовано в субботу, парламент должен был завершить формирование правительства до 7 июня 2019 года включительно.

Пока суд считал дни, стоящие на разных внешнеполитических позициях партии, а именно поддерживающая президента Игоря Додона пророссийская Партия социалистов Молдовы и проевропейский блок ACUM (в него входят партии «Действие и солидарность» и «Платформа Достоинство и Правда»), объявили о формировании коалиции и правительства. Спикером парламента стала глава социалистов Зинаида Гречаный, премьером — Майя Санду, возглавляющая «Действие и солидарность».

Партии достигли соглашения 8 июня, то есть после отведенного КС срока. При этом президент Додон заявил, что у него есть право не объявлять досрочные выборы. Однако исполняющий обязанности премьера Павел Филип, который представляет Демпартию, назвал все эти решения незаконными. О том, что все решения парламента после 7 июня будут незаконными, предупреждал и Конституционный суд.