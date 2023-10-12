Фирмы из Турции и ОАЭ попали под санкции США за нарушение потолка цен на нефть

США ввели санкции против двух фирм за нарушение потолка цен на нефть

Турецкая Ice Pearl Navigation и зарегистрированная в ОАЭ Lumber Marine, а также два принадлежащих им танкера попали под санкции США из-за нарушения потолка цен на российскую нефть

Фото: Joe Raedle / Getty Images

США ввели санкции против зарегистрированной в Турции компании Ice Pearl Navigation и базирующейся в ОАЭ Lumber Marine в связи с нарушением потолка цен на российскую нефть и нефтепродукты, говорится в сообщении американского Минфина.

Под санкции также попали принадлежащие им танкеры: SCF Primorye (Lumber Marine) и Yasa Golden Bosphorus (Ice Pearl Navigation).

При этом Вашингтон разрешил до 8 января следующего года ряд операций с попавшими под ограничения судами. Так, разрешается обеспечить:

безопасную стыковку и постановку на якорь этих танкеров в порту;

сохранение здоровья или безопасности экипажа судов;

аварийный ремонт танкеров или «мероприятия по смягчению последствий для окружающей среды или защите окружающей среды».

Вместе с дополнением санкционного списка Минфин США выпустил рекомендации по соблюдению потолка цен на российскую нефть, отметив рост «теневой» торговли. В документе говорится в том числе о «теневом флоте» — судах, которые участвуют в такой торговле. По версии OFAC, они, как правило, являются старыми судами и часто регистрируются под флагом государств, которые «не выполняют свои международные обязательства». «Существует также повышенный риск фальсификации регистрации», — отмечается в публикации.

Страны G7, ЕC, Швейцария и Австралия ввели потолок цен на российскую нефть в декабре 2022 года. Ограничения не позволяют компаниям из присоединившихся к ограничению государств предоставлять транспортные, страховые и финансовые услуги для российской нефти и нефтепродуктов, если они продаются по цене сверх установленного предела в $60 за баррель.

В ответ Россия отказалась поставлять свою нефть странам, присоединившимся к потолку цен, и переориентировала поставки на дружественные страны. По словам вице-премьера Александра Новака, выросли поставки в Китай, в Индию и другие рынки.

На фоне перестраивания рынка нефтегазовые доходы России резко упали — на 47% год к году (по данным за июль). Чтобы исправить ситуацию, российские власти еще в начале 2023 года начали постепенно снижать дисконт на нефть с $34 за баррель до $25.

По данным российского Минфина, средняя цена на российскую нефть марки Urals в августе этого года составила $74 за баррель. За восемь месяцев 2023 года средняя цена Urals оказалась ниже западного лимита, $56,58 за баррель, и меньше, чем в январе—августе 2022-го ($82,13). 19 сентября цены на нефть Brent достигли $95 за баррель впервые с ноября 2022 года.

Financial Times в конце сентября писала, что России удалось избежать потолка цен на нефть для большей части экспорта. По данным аналитической компании Kpler, 75% поставок российской нефти в августе осуществлялись без западных страховок — главного рычага влияния на соблюдение потолка цен.

В начале сентября Reuters сообщил, что Страны G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) не планируют пересматривать в ближайшее время потолок цен на российскую нефть.