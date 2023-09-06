Reuters узнал, что G7 не планирует менять потолок цен на российскую нефть

Страны G7 решили пока не пересматривать потолок цен на российскую нефть в $60 за баррель, хотя некоторые страны в ЕС выступали с такой инициативой, узнал Reuters

Факел на нефтедобывающем предприятии (Фото: Александр Манзюк / ТАСС)

Страны G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) не планируют пересматривать в ближайшее время потолок цен на российскую нефть в $60 за баррель, вступивший в силу в декабре, передает Reuters со ссылкой на источники.

Агентство напоминает, что изначально страны ЕС согласились пересматривать потолок цен каждые два месяца, тогда как страны G7 были готовы корректировать его при необходимости. Однако они не пересматривали потолок цен с марта, и в настоящее время у G7 планов корректировки цены нет, сообщили Reuters четыре осведомленных источника.

«В июне или июле велись переговоры о проведении обзора [потолка цен на российскую нефть] или по крайней мере разговоры об этом, но официально этого так и не произошло», — сообщил один из дипломатических источников. По данным Reuters, хотя некоторые страны ЕС и были заинтересованы в пересмотре потолка, США и другие члены G7 выступили против.

Страны G7, Европейский союз, Швейцария и Австралия ввели потолок цен на российскую нефть в прошлом году. Заявленной целью этой меры была попытка сократить доходы России и ее возможности финансировать военные действия на Украине. Власти США заявили, что введенный лимит также позволит поддержать функционирование нефтяного рынка. Потолок запрещает компаниям из G7 и ЕС предоставлять транспортные, страховые и финансовые услуги для российской нефти и нефтепродуктов, если они продаются по цене сверх установленного предела в $60 за баррель.

В ответ Россия отказалась поставлять свою нефть странам, присоединившимся к потолку цен. В марте вице-премьер Александр Новак говорил, что большая часть поставок российских энергоресурсов в 2022 году была переориентирована на дружеские страны. По его словам, выросли поставки в Китай и на другие рынки, а экспорт в Индию увеличился в 22 раза.

Средняя цена на российскую нефть марки Urals в августе составила $74 за баррель, сообщал Минфин. За период в восемь месяцев 2023 года средняя цена Urals оказалась ниже западного лимита, $56,58 за баррель, и меньше, чем в январе—августе 2022-го ($82,13). В августе прошлого года средняя цена Urals, по данным министерства, была $74,73 за баррель.

На фоне перестраивания рынка нефтегазовые доходы России резко упали — на 47% год к году (по данным за июль). Чтобы исправить ситуацию, российские власти еще в начале 2023 года начали постепенно снижать дисконт на нефть для целей налогообложения. Они предусмотрели постепенное снижение дисконта с $34 за баррель в апреле до $25 за баррель в июле.