Доходы России от экспорта нефти почти достигли значений максимума 2022-го

В сентябре экспортные нефтяные доходы России почти достигли максимума июля 2022 года. Скидка средневзвешенной российской нефти к североморской эталонной сократилась до минимума с марта прошлого года

Фото: Игорь Онучин / ТАСС

Доходы России от экспорта нефти и нефтепродуктов в сентябре выросли на 10,6% от значений августа, до $18,8 млрд, следует из опубликованного обзора Международного энергетического агентства (МЭА). Это самый высокий уровень с июля 2022 года, когда доходы составили $19 млрд. Если сравнивать сентябрь 2023 года с сентябрем прошлого года, то они оказались выше на 22,9% ($15,3 млрд).

Объем экспорта нефти и нефтепродуктов вырос на 6,4%, или на 460 тыс. барр. в сутки, до 7,6 млн барр. в сутки, при этом на сырую нефть пришлось 250 тыс. барр. в сутки от этого увеличения. По подсчетам аналитиков МЭА, средневзвешенная экспортная цена на сырую российскую нефть выросла на $8 за баррель, до $81,8 за баррель. Скидка к North Sea Dated (который рассчитывается Argus и формируется на основе методики, учитывающей сорта Brent, Forties, Oseberg, Ekofisk, Troll и WTI) сократилась до $12,2 за баррель, самого низкого уровня с марта 2022 года. При этом, по подсчетам МЭА, добыча нефти в России выросла в сентябре только на 10 тыс. барр. в сутки, до 9,48 млн барр. в сутки.

Предварительные данные МЭА за сентябрь показывают, что потребление бензина в США резко упало до минимума за последние два десятка лет. Однако прогнозируемый активный рост спроса на нефть в Китае, Индии и Бразилии все же позволит мировому спросу вырасти на 2,254 млн барр. в сутки, до 101,9 млн барр. в сутки в 2023 году. При этом Китай обеспечит 77% от этого прироста. Общий рост спроса на нефть в 2024 году составит только 880 тыс. барр. в сутки.

Мировая добыча нефти в сентябре выросла на 270 тыс. барр. в сутки, до 101,6 млн барр. в сутки, чему способствовал рост в Нигерии (на 14,4%, до 1,35 млн барр. в сутки) и Казахстане (на 9%, до 1,58 млн барр. в сутки). МЭА прогнозирует, что рост добычи в мире вырастет на 1,5 млн барр. в сутки в 2023 году и на 1,7 млн барр. в сутки в 2024 году за счет стран, которые не входят в ОПЕК+.

Конфликт между Израилем и ХАМАС, по подсчетам аналитиков, не оказал никакого прямого влияния на потоки нефти. Резкая эскалация геополитических рисков на Ближнем Востоке привела к росту стоимости Brent на ICE на $4, отметили аналитики МЭА. Но 12 октября к 12:30 мск цена скорректировались до $86,95 за баррель, что только на 2,8% выше стоимости нефти накануне конфликта, 6 октября. При этом до начала противостояния стоимость нефти резко упала с пиковых за весь год $94,36 за баррель (27 сентября) до $84,58 (6 октября).

Цены на нефть существенно выросли во второй половине сентября после того, как Россия и Саудовская Аравия продлили решения о сокращении добычи нефти до конца года. Российские власти решили добровольно сократить добычу на 500 тыс. барр. в сутки (около 5% к февралю 2023 года) начиная с 1 марта. Это произошло на фоне введения эмбарго на импорт нефти из России в ЕС и ценового потолка $60 за баррель для третьих стран в декабре и нефтепродуктов в феврале.

Саудовская Аравия сократила с мая добычу также на 500 тыс. барр. в сутки. В дополнение к этому сокращению Россия с 1 августа снизила экспорт нефти на 500 тыс. барр. в сутки, а с сентября объем сокращения был снижен до 300 тыс. барр. в сутки. Саудовская Аравия начиная с июля дополнительно снизила добычу нефти еще на 1 млн барр. в сутки, то есть общий объем сокращений составляет 1,5 млн барр. в сутки.