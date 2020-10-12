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Протесты в Белоруссии ,  
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Жители Минска вышли на улицы после разгона марша пенсионеров

Они выстраиваются в цепи солидарности, протестуя против использования спецсредств во время акции протеста пожилых людей ранее днем. Силовики начали разгонять участников вечерних акций и задерживать их

Жители Минска вышли на акции протеста вечером 12 октября, они выстраиваются в цепи солидарности. Об этом сообщают порталы Tut.by и Onliner. Ранее днем в столице Белоруссии прошел марш пенсионеров, который разогнали силовики с применением светошумовых патронов и слезоточивого газа.

Многие из людей в цепях держат бело-красно-белые флаги. Tut.by публикует видео, на которых видно, что некоторые протестующие выстраиваются в цепи поперек проезжих частей, перекрывая движение. В частности, движение останавливалось на улицах Тимирязевская, Притыцкого и Куйбышева. В микрорайоне Каменная горка протестующие выставили дорожные ограждения и конусы поперек проезжей части.

В Минске силовики применили газ против участников марша пенсионеров
Политика

В одном из микрорайонов Минска участники акции протеста подожгли покрышки, разложенные поперек проезжей части, сообщает Tut.by.

Позже в места акций протеста начали прибывать силовики, они задерживают протестующих, сообщают Tut.by и Onliner. Также Tut.by опубликовал видео, на котором, как сообщило издание, снято применение светошумовой гранаты.

Во время марша пенсионеров (в нем принимали участие преимущественно женщины), силовики задержали молодых людей у здания Белорусского национального технического университета. Участники марша попытались помешать задержаниям, после этого правоохранители применили светошумовые гранаты и газ.

Применение спецсредств подтвердил представитель ГУВД Мингорисполкома Роман Лашкевич. Он пояснил, что они были использованы из-за «агрессии» участников акции.

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Как прошел митинг пенсионеров в Минске. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Ранее днем в МВД Белоруссии заявляли, что протесты в Минске стали «крайне радикальными» и предупредили, что в случае необходимости будут применяться спецсредства и боевое оружие.

Акции протеста проходят в Белоруссии с 9 августа. Они начались после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Его главная соперница, кандидат от оппозиции Светлана Тихановская заняла, по официальным оценкам, второе место. В ее штабе не согласились с результатами и представили свои данные, по которым победила она.

Оппозиция сформировала координационный совет, который должен передать Тихановской власть в стране до новых выборов. Члены оппозиции также требуют выпустить из СИЗО всех арестованных по политическим мотивам и наказать ответственных за силовые разгоны митингов. В связи с созданием совета в Белоруссии было возбуждено уголовное дело о призывах к действиям, направленным на причинение вреда нацбезопасности страны.

В ЕС, США и Украине победу Лукашенко не признают, Евросоюз одобрил санкции против белорусских чиновников, включая главу государства. Президент России Владимир Путин поздравил Лукашенко с победой на выборах, в середине сентября главы государств встретились лично и договорились о предоставлении Белоруссии кредита на $1,5 млн. Говоря о ситуации в Белоруссии Путин тогда сказал, что в Москве выступают за то, чтобы «белорусы сами, без всяких подсказок и давления извне, в спокойном режиме и диалоге друг с другом разобрались в этой ситуации и пришли к общему решению, как выстраивать свою работу».

Автор
Мария Лисицына
Минск Белоруссия акции протеста
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