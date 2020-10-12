Жители Минска вышли на улицы после разгона марша пенсионеров
Жители Минска вышли на акции протеста вечером 12 октября, они выстраиваются в цепи солидарности. Об этом сообщают порталы Tut.by и Onliner. Ранее днем в столице Белоруссии прошел марш пенсионеров, который разогнали силовики с применением светошумовых патронов и слезоточивого газа.
Многие из людей в цепях держат бело-красно-белые флаги. Tut.by публикует видео, на которых видно, что некоторые протестующие выстраиваются в цепи поперек проезжих частей, перекрывая движение. В частности, движение останавливалось на улицах Тимирязевская, Притыцкого и Куйбышева. В микрорайоне Каменная горка протестующие выставили дорожные ограждения и конусы поперек проезжей части.
В одном из микрорайонов Минска участники акции протеста подожгли покрышки, разложенные поперек проезжей части, сообщает Tut.by.
Позже в места акций протеста начали прибывать силовики, они задерживают протестующих, сообщают Tut.by и Onliner. Также Tut.by опубликовал видео, на котором, как сообщило издание, снято применение светошумовой гранаты.