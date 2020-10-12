Жители Минска вышли на улицы после разгона марша пенсионеров

Во время марша пенсионеров (в нем принимали участие преимущественно женщины), силовики задержали молодых людей у здания Белорусского национального технического университета. Участники марша попытались помешать задержаниям, после этого правоохранители применили светошумовые гранаты и газ.

Применение спецсредств подтвердил представитель ГУВД Мингорисполкома Роман Лашкевич. Он пояснил, что они были использованы из-за «агрессии» участников акции.

Как прошел митинг пенсионеров в Минске. Фоторепортаж Фотогалерея

Ранее днем в МВД Белоруссии заявляли, что протесты в Минске стали «крайне радикальными» и предупредили, что в случае необходимости будут применяться спецсредства и боевое оружие.

Акции протеста проходят в Белоруссии с 9 августа. Они начались после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Его главная соперница, кандидат от оппозиции Светлана Тихановская заняла, по официальным оценкам, второе место. В ее штабе не согласились с результатами и представили свои данные, по которым победила она.

Оппозиция сформировала координационный совет, который должен передать Тихановской власть в стране до новых выборов. Члены оппозиции также требуют выпустить из СИЗО всех арестованных по политическим мотивам и наказать ответственных за силовые разгоны митингов. В связи с созданием совета в Белоруссии было возбуждено уголовное дело о призывах к действиям, направленным на причинение вреда нацбезопасности страны.

В ЕС, США и Украине победу Лукашенко не признают, Евросоюз одобрил санкции против белорусских чиновников, включая главу государства. Президент России Владимир Путин поздравил Лукашенко с победой на выборах, в середине сентября главы государств встретились лично и договорились о предоставлении Белоруссии кредита на $1,5 млн. Говоря о ситуации в Белоруссии Путин тогда сказал, что в Москве выступают за то, чтобы «белорусы сами, без всяких подсказок и давления извне, в спокойном режиме и диалоге друг с другом разобрались в этой ситуации и пришли к общему решению, как выстраивать свою работу».