ЕС назвал условие введения санкций против Лукашенко

Совет Евросоюза опубликовал решение о дальнейших перспективах отношений с Белоруссией. Санкции могут быть расширены, под них может попасть и президент страны Александр Лукашенко

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко может быть внесен в санкционный список, если ситуация в стране не улучшится.

Об этом говорится в решении, опубликованном на сайте Совета Европы.

«Список фигурантов [санкций] будет постоянно пересматриваться. В соответствии с постепенным подходом ЕС готов принять дальнейшие ограничительные меры, в том числе против организаций и высокопоставленных чиновников, включая Александра Лукашенко», — говорится в решении Совета.

Совет решил пересмотреть отношения ЕС с Белоруссией. Брюссель намерен сокращать двустороннее сотрудничество с белорусскими властями на центральном уровне и увеличивать поддержку белорусского народа и гражданского общества. При этом ЕС не будет сотрудничать с учреждениями, ответственными за нарушение прав человека. Также будет пересмотрена двусторонняя финансовая помощь ЕС Белоруссии, «чтобы гарантировать, что она приносит пользу населению в целом». Она будет перенаправляться от центральных органов власти к негосударственным, местным и региональным субъектам.

В то же время Евросоюз намерен продолжать взаимодействие с Минском по вопросам, «представляющим интерес для ЕС и белорусского общества».

Решение было опубликовано в день, когда в Люксембурге вопрос санкций против Белоруссии обсуждают главы внешнеполитических ведомств Евросоюза. По информации источников AFP, министры согласились при необходимости внести в санкционный список президента Лукашенко.

Евросоюз в течение длительного времени не мог согласовать санкции против Белоруссии из-за позиции Кипра, который требовал одновременно с этим рассмотреть вопрос о санкциях против Турции.

2 октября глава Евросовета Шарль Мишель объявил, что главы государств и правительств стран Евросоюза утвердили санкции в отношении нескольких десятков официальных лиц Белоруссии, которых подозревают в причастности к фальсификации выборов и нарушении прав человека. В черный список вошли около 40 человек, однако в него не внесли президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Как объяснил президент Франции Эмманюэль Макрон, санкции против Лукашенко не вводились, чтобы не отказываться от диалога с ним. «ЕС призывает Лукашенко согласиться на диалог через ОБСЕ, принять меры по установлению доверия, освободить политических заключенных, особенно бывших кандидатов в президенты», — заявил он.

В тот же день Белоруссия ввела ответные санкции в отношении ряда официальных лиц Евросоюза. «В связи с принятыми ЕС визовыми санкциями в отношении ряда белорусских должностных лиц белорусской стороной с сегодняшнего дня вводится в действие ответный санкционный список», — сообщил МИД Белоруссии. В ведомстве тогда пояснили, что черный список тех, кому запрещен въезд в страну, «действует также в рамках интеграционных объединений, в которые входит Беларусь».