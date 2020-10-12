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ЕС назвал условие введения санкций против Лукашенко

Совет Евросоюза опубликовал решение о дальнейших перспективах отношений с Белоруссией. Санкции могут быть расширены, под них может попасть и президент страны Александр Лукашенко
Фото:Reuters
Фото: Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко может быть внесен в санкционный список, если ситуация в стране не улучшится.

Об этом говорится в решении, опубликованном на сайте Совета Европы.

«Список фигурантов [санкций] будет постоянно пересматриваться. В соответствии с постепенным подходом ЕС готов принять дальнейшие ограничительные меры, в том числе против организаций и высокопоставленных чиновников, включая Александра Лукашенко», — говорится в решении Совета.

Совет решил пересмотреть отношения ЕС с Белоруссией. Брюссель намерен сокращать двустороннее сотрудничество с белорусскими властями на центральном уровне и увеличивать поддержку белорусского народа и гражданского общества. При этом ЕС не будет сотрудничать с учреждениями, ответственными за нарушение прав человека. Также будет пересмотрена двусторонняя финансовая помощь ЕС Белоруссии, «чтобы гарантировать, что она приносит пользу населению в целом». Она будет перенаправляться от центральных органов власти к негосударственным, местным и региональным субъектам.

СМИ узнали о согласии глав МИД ЕС ввести санкции против Лукашенко
Политика
Александр Лукашенко

В то же время Евросоюз намерен продолжать взаимодействие с Минском по вопросам, «представляющим интерес для ЕС и белорусского общества».

Решение было опубликовано в день, когда в Люксембурге вопрос санкций против Белоруссии обсуждают главы внешнеполитических ведомств Евросоюза. По информации источников AFP, министры согласились при необходимости внести в санкционный список президента Лукашенко.

Евросоюз в течение длительного времени не мог согласовать санкции против Белоруссии из-за позиции Кипра, который требовал одновременно с этим рассмотреть вопрос о санкциях против Турции.

2 октября глава Евросовета Шарль Мишель объявил, что главы государств и правительств стран Евросоюза утвердили санкции в отношении нескольких десятков официальных лиц Белоруссии, которых подозревают в причастности к фальсификации выборов и нарушении прав человека. В черный список вошли около 40 человек, однако в него не внесли президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Евросоюз утвердил санкции против Белоруссии
Политика
Шарль Мишель на саммите лидеров Европейского союза

Как объяснил президент Франции Эмманюэль Макрон, санкции против Лукашенко не вводились, чтобы не отказываться от диалога с ним. «ЕС призывает Лукашенко согласиться на диалог через ОБСЕ, принять меры по установлению доверия, освободить политических заключенных, особенно бывших кандидатов в президенты», — заявил он.

В тот же день Белоруссия ввела ответные санкции в отношении ряда официальных лиц Евросоюза. «В связи с принятыми ЕС визовыми санкциями в отношении ряда белорусских должностных лиц белорусской стороной с сегодняшнего дня вводится в действие ответный санкционный список», — сообщил МИД Белоруссии. В ведомстве тогда пояснили, что черный список тех, кому запрещен въезд в страну, «действует также в рамках интеграционных объединений, в которые входит Беларусь».

Автор
Владислав Гордеев
санкции Евросоюз Александр Лукашенко
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