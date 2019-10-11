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Война в Сирии ,  
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Глава Пентагона потребовал от Турции прекращения военной операции в Сирии

США призывают Турцию прекратить военную операцию на северо-востоке Сирии. Об этом сообщил в ходе телефонного разговора с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром глава Пентагона Марк Эспер. Заявление опубликовано на сайте американского военного ведомства.

«В рамках беседы министр решительно призвал Турцию прекратить [нынешние] действия на северо-востоке Сирии, чтобы повысить шансы на то, что США, Турция и их совместные партнеры смогли найти общий способ деэскалации ситуации, прежде чем она станет непоправимой», — говорится в сообщении.

Политика
Военная операция Турции в Сирии. Главное

По словам представителя Пентагона, США выступают против проведения Турцией несогласованных действий, поскольку они ставят под угрозу прогресс, достигнутый коалицией по борьбе с «Исламским государством» (запрещенная в России террористическая группировка). В ходе беседы Эспер отметил, что, несмотря на меры по защите сил США, действия турецких военных могут нанести вред американскому контингенту в Сирии.

Турция начала операцию «Источник мира» на северо-востоке Сирии 9 октября. Президент республики Реджеп Эрдоган объяснил ее необходимость тем, что Вашингтон не выполнил своих обещаний создать зону безопасности в регионе. В частности, она направлена против курдских «Отрядов народной самообороны» (YPG), которые Анкара считает террористическими группировками.

Фотогалерея 
Турецкая военная техника у границы с Сирией. Фоторепортаж

Президент США Дональд Трамп из-за начала операции пригрозил «сильно ударить» по Турции в случае, если она не станет «играть по правилам». Американский президент допустил введение санкций против нее, а также отметил, что поддерживает контакт с обеими сторонами конфликта.

На фоне начала военной операции американские сенаторы от Республиканской и Демократической партий предложили ввести против Турции санкции, а также ввести в отношении граждан республики визовые ограничения.

Теги: Пентагон, Турция, военная операция в Сирии
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Сенаторы в США предложили санкции против Эрдогана из-за операции в Сирии
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