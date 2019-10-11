Глава Пентагона потребовал от Турции прекращения военной операции в Сирии

США призывают Турцию прекратить военную операцию на северо-востоке Сирии. Об этом сообщил в ходе телефонного разговора с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром глава Пентагона Марк Эспер. Заявление опубликовано на сайте американского военного ведомства.

«В рамках беседы министр решительно призвал Турцию прекратить [нынешние] действия на северо-востоке Сирии, чтобы повысить шансы на то, что США, Турция и их совместные партнеры смогли найти общий способ деэскалации ситуации, прежде чем она станет непоправимой», — говорится в сообщении.

По словам представителя Пентагона, США выступают против проведения Турцией несогласованных действий, поскольку они ставят под угрозу прогресс, достигнутый коалицией по борьбе с «Исламским государством» (запрещенная в России террористическая группировка). В ходе беседы Эспер отметил, что, несмотря на меры по защите сил США, действия турецких военных могут нанести вред американскому контингенту в Сирии.

Турция начала операцию «Источник мира» на северо-востоке Сирии 9 октября. Президент республики Реджеп Эрдоган объяснил ее необходимость тем, что Вашингтон не выполнил своих обещаний создать зону безопасности в регионе. В частности, она направлена против курдских «Отрядов народной самообороны» (YPG), которые Анкара считает террористическими группировками.