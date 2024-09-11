Зеленский заявил, что не давал полномочий для переговоров с Россией

Так Зеленский прокомментировал сообщения о «секретных» переговорах при посредничестве Катара и Турции о временном отказе от атак по энергетической инфраструктуре. Кремль заявил, что четких договоренностей не было

Владимир Зеленский (Фото: SOPA Images / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Для начала переговоров с Россией представители Украины должны получить соответствующие полномочия, заявил украинский президент Владимир Зеленский, отметив, что он таких полномочий не давал.

«Чтобы разговаривать с россиянами, нужны полномочия, я никому их не давал», — сказал украинский лидер (цитата по «РБК Украина»).

Так он прокомментировал сообщения о переговорах при посредничестве Катара и Турции. В середине августа The Washington Post написала, что в этом месяце Киев и Москва должны были отправить свои делегации в Доху для проведения секретных переговоров о мире и договориться о прекращении атак на энергообъекты на два месяца. Однако переговоры были сорваны операцией ВСУ в Курской области.

МИД России опроверг эти сведения. «Никто ничего не срывал, потому что срывать было нечего. Никаких прямых или непрямых переговоров между Россией и киевским режимом по безопасности гражданских объектов критической инфраструктуры не велось и не ведется», — сказала представитель ведомства Мария Захарова.

Позже секретарь российского Совбеза Сергей Шойгу заявил, что до вторжения ВСУ в Курскую область Россия согласилась на предложение Турции не атаковать объекты энергетической инфраструктуры, однако Украина не приняла эту идею.

В Кремле после этого заявили, что четких договоренностей не было. «Сейчас трудно себе представить возможность достижения каких-то договоренностей на фоне ситуации в Курской области. Но при всем при этом для нас, еще раз повторяю, главное — достижение наших целей», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, сохраняет ли Россия готовность к отказу от ударов по объектам энергетики.

Бои в Курской области продолжаются с 6 августа. В регионе действуют режимы ЧС федерального значения и КТО. По словам губернатора Алексея Смирнова, к 12 августа под контролем ВСУ находились 28 населенных пунктов, где оставались около 2 тыс. человек. Российские власти позже докладывали о возвращении под свой контроль нескольких поселений, не уточняя их названий. Минобороны ежедневно отчитывается об отражении атак в регионе. По данным ведомства, за время боев украинская сторона потеряла более 12,2 тыс. военных.

Президент России Владимир Путин назвал действия Киева масштабной провокацией, он выразил уверенность, что операция ВСУ провалится. Шойгу заявил, что Москва не будет вести переговоры с Киевом, пока ВСУ не будут «выкинуты» с российской территории.