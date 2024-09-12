В США изучат влияние ядерного оружия на аграрный сектор Европы и России

Контракт Пентагона подразумевает моделирование последствий применения ядерного оружия на сельское хозяйство стран бывшего Восточного блока, в частности России

Пентагон (Арлингтон, Виргиния, США) (Фото: Ron Sachs / Zuma / Global Look Press)

Пентагон разместил заказ на создание инструмента для исследования воздействия ядерного оружия путем моделирования на сельскохозяйственные отрасли стран бывшего Восточного блока, включая Россию. В уведомлении Пентагона о контракте указана компания Terra Analytics.

Инженерный корпус армии США, Центр инженерных исследований и разработок (ERDC) оплатит исследовательскую программу, целью которой является разработка на основе предыдущих исследований набора кодов AgriShock для моделирования воздействия ядерного оружия на окружающую среду и сельскохозяйственный сектор.

Подрядчик должен использовать AgriShock, чтобы включить в исследование страны бывшего Восточного блока и внедрить программный код на ресурсах ERDC. Также от него требуется обновить программный код для регионов «за пределами Восточной Европы и западной части России», включив регионы, «выбранные для поддержки целей Агентства по уменьшению военной угрозы (DTRA) по моделированию последствий ядерных событий».

Среди требований к подрядчику также использование AgriShock для составления аэрофотосъемочных карт и расширение программного кода за счет разработки бета-версии модели поглощения радиоизотопов, которая «отражает характер неразрушающего ядерного воздействия».

Заявления об опасениях ядерной войны в США участились после начала боевых действий на Украине. Часы Судного дня, которые отражают ситуацию с ядерной эскалацией, в 2023 году впервые в истории перешли в положение «90 секунд до полуночи» (до самоуничтожения человечества). В 2024 году стрелки часов остались в том же положении.

Этим летом президент США Джо Байден изменил ядерную стратегию страны. В Белом доме не исключили, что США придется увеличить объемы развертывания своего арсенала, поскольку это может потребоваться для сдерживания России, Китая и Северной Кореи. В то же время генсек НАТО Йенс Столтенберг в начале июля говорил, что не видит необходимости менять ядерную доктрину блока, поскольку непосредственной угрозы от России нет.

Москва работает над изменением своей ядерной доктрины. В МИДе заявили, что работа находится «на продвинутой стадии». По словам замглавы ведомства Сергея Рябкова, корректировки основаны на анализе последних конфликтов и действий Запада. Также изменения затронут положения военной доктрины в области ядерного сдерживания.

Президент Владимир Путин заявлял, что Россия готова к ядерной войне с военно-технической точки зрения. В то же время он отмечал, что возможность нанести превентивный ядерный удар России пока не нужна, так как «при ответе на встречный удар противник будет гарантированно уничтожен». Корректировку ядерной доктрины глава государства объяснял понижением порога применения ядерного оружия на Западе.