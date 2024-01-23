Стрелки Часов Судного дня оставили на 90 секундах до полуночи

Часы Судного дня остановились на 90 секундах до глобальной катастрофы. На той же отметке они находились в 2023 году — это самое близкое к полуночи значение за 77-летнюю историю существования проекта

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Как и в 2023 году, Часы Судного дня находятся на отметке 90 секунд до «ядерной полуночи». Об этом заявила Рейчел Бронсон, президент журнала «Бюллетень ученых-атомщиков», который проводит такую оценку с 1947 года (с 2015-го он делает это ежегодно). Трансляция идет на сайте журнала.

По ее словам, боевые действия на Украине по-прежнему создают риск ядерной эскалации, а конфликт, который начался 7 октября между Израилем и ХАМАСом в секторе Газа, «отражает ужасы современной войны, даже без ядерной эскалации».

«Страны с ядерным оружием активно ведут программы модернизации, что угрожает новой гонкой ядерных вооружений», — сказала Бронсон. Она обратила внимание на стихийные бедствия — пожары и наводнения, число которых растет, и подчеркнула, что нынешних действий в борьбе с изменением климата недостаточно. «В прошлом году выразили свою сильную обеспокоенность, сдвинув стрелки часов на 90 секунд до полуночи — это самый близкое значение к глобальной катастрофе в истории», — отметила она. Угрозы прошлого года продолжают влиять на жизнь и в 2024-м, поэтому ученые оставили часы на той же точке — 90 секунд до полуночи.

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