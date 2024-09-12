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Военная операция на Украине ,  
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Киев заявил о риске ядерного кризиса из-за ударов по энергообъектам

Сюжет
Военная операция на Украине
Дальнейшие удары по украинским энергообъектам могут «погрузить страну во тьму» и спровоцировать радиационную чрезвычайную ситуацию, предупредил глава Минэнерго страны. Россия винила Украину в провокациях на ЗАЭС
Герман Галущенко
Герман Галущенко (Фото: Stefan Rousseau / Getty Images)

Дальнейшие авиаудары по энергосистеме Украины могут спровоцировать чрезвычайную ситуацию на одной из атомных электростанций, заявил в интервью Bloomberg министр энергетики страны Герман Галущенко.

Действующие на Украине АЭС — Ровенская, Хмельницкая и Южно-Украинская. Запорожскую, самую крупную в Европе, с февраля 2022 года контролируют российские военные. Осенью того же года, когда Россия присоединила Запорожскую область, президент Владимир Путин подписал указ о передаче станции в госсобственность. В конце августа в «Энергоатоме» объявили о планах вернуться к проекту Чигиринской АЭС, который был заморожен в конце 1980-х.

На Украине тысячи электроподстанций. Однако, по словам Галущенко, на карту поставлены десять ключевых узлов, связанных с АЭС, разрушение которых может «погрузить страну во тьму» и спровоцировать радиационную чрезвычайную ситуацию. Авиаудары приближают ядерные риски к границам Украины с ЕС, заявил министр.

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Фото:Ed Ram / Getty Images

В отличие от электростанций, работающих на ископаемом топливе или возобновляемых источниках энергии, атомная энергетика нуждается в постоянном потоке электроэнергии, чтобы поддерживать работу систем безопасности, пишет агентство. Иначе топливо в реакторе может перегреться, что грозит неконтролируемым выбросом радиации. На этом фоне, сообщил Галущенко, МАГАТЭ решило расширить свою мониторинговую миссию по Украине и включить в нее подстанции на украинских АЭС.

Минобороны России этой весной и летом неоднократно отчитывалось о групповых ударах по объектам энергетики Украины «в ответ на попытки Киева нанести ущерб российским энергетическим объектам». Российский президент Владимир Путин заявлял, что Россия вынуждена отвечать на удары Украины по своим энергообъектам. Один из последних масштабных ударов был нанесен 26 августа, его целями ведомство назвало электроподстанции и газокомпрессорные станции в ряде областей.

В стране за последние месяцы оказались повреждены и разрушены Днепрогэс, Трипольская ТЭС в Киевской области, Змиевская ТЭС в Харьковской области и Ладыжинская ТЭС в Винницкой области. «Укрэнерго» предупредило, что часть объектов невозможно восстановить до зимы. Президент Владимир Зеленский говорил, что в стране уничтожено 80% тепловой электрогенерации и треть гидрогенерации.

Российские власти со своей стороны не раз обвиняли Украину в «провокациях» на ЗАЭС. Этим летом российская военная администрация Харьковской области и государственные агентства сообщали о планах Киева атаковать Курскую АЭС, что украинская сторона опровергла. В Минобороны России предупредили, что в случае удара по станции Москва примет жесткие ответные меры.

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