Минобороны назвало цели массированного удара по энергетике Украины
Минобороны России перечислило цели массированного удара по объектам энергетической инфраструктуры Украины, «обеспечивавших работу военно-промышленного комплекса».
Удары были нанесены:
- по электроподстанциям в Киевской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Днепропетровской, Полтавской, Николаевской, Кировоградской и Одесской областях;
- газокомпрессорным станциям во Львовской, Ивано-Франковской и Харьковской областях, обеспечивающим функционирование газотранспортной системы Украины;
- местам хранения авиационных средств поражения, переданных Киеву западными странами, на аэродромах в Киевской и Днепропетровской областях.
«Все назначенные цели поражены, в результате отмечаются перебои в электроснабжении, сорваны железнодорожные перевозки вооружения и боеприпасов к линии боевого соприкосновения», — говорится в сообщении.
Днем ведомство отчиталось о нанесении массированного удара «по критически важным объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины». Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что были повреждены энергообъекты в 15 областях. УНИАН сообщало о повреждении дамбы Киевской ГЭС.
Компания «Укрэнерго» была вынуждена ввести экстренные отключения электричества, чтобы стабилизировать систему, сказал Шмыгаль. В стране возникли проблемы с движением поездов и водоснабжением.
Президент Владимир Зеленский назвал удар одним из самых масштабных с начала военных действий. «В энергетике большой ущерб», — заявил он, подчеркнув, что электроснабжение восстановят. Глава офиса украинского лидера Андрей Ермак пригрозил ответом за российские удары по энергетической инфраструктуре. С 25 августа «Укрэнерго» планировала возобновить экспорт электроэнергии в Европу после спада жары.
В ночь на 26 августа ряд российских регионов, в том числе Саратовская, Волгоградская, Тульская и Белгородская области, подверглись атакам украинских беспилотников.
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