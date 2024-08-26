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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны назвало цели массированного удара по энергетике Украины

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Военная операция на Украине
Удары нанесены по электроподстанциям и газокомпрессорным станциям в ряде областей Украины. Премьер страны сообщил, что были повреждены энергообъекты в 15 областях. «Укрэнерго» была вынуждена ввести экстренные отключения света
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Минобороны России перечислило цели массированного удара по объектам энергетической инфраструктуры Украины, «обеспечивавших работу военно-промышленного комплекса».

Удары были нанесены:

  • по электроподстанциям в Киевской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Днепропетровской, Полтавской, Николаевской, Кировоградской и Одесской областях;
  • газокомпрессорным станциям во Львовской, Ивано-Франковской и Харьковской областях, обеспечивающим функционирование газотранспортной системы Украины;
  • местам хранения авиационных средств поражения, переданных Киеву западными странами, на аэродромах в Киевской и Днепропетровской областях.

«Все назначенные цели поражены, в результате отмечаются перебои в электроснабжении, сорваны железнодорожные перевозки вооружения и боеприпасов к линии боевого соприкосновения», — говорится в сообщении.

Зеленский назвал удар по энергообъектам одним из крупнейших
Политика
Владимир Зеленский

Днем ведомство отчиталось о нанесении массированного удара «по критически важным объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины». Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что были повреждены энергообъекты в 15 областях. УНИАН сообщало о повреждении дамбы Киевской ГЭС.

Компания «Укрэнерго» была вынуждена ввести экстренные отключения электричества, чтобы стабилизировать систему, сказал Шмыгаль. В стране возникли проблемы с движением поездов и водоснабжением.

Президент Владимир Зеленский назвал удар одним из самых масштабных с начала военных действий. «В энергетике большой ущерб», — заявил он, подчеркнув, что электроснабжение восстановят. Глава офиса украинского лидера Андрей Ермак пригрозил ответом за российские удары по энергетической инфраструктуре. С 25 августа «Укрэнерго» планировала возобновить экспорт электроэнергии в Европу после спада жары.

В ночь на 26 августа ряд российских регионов, в том числе Саратовская, Волгоградская, Тульская и Белгородская области, подверглись атакам украинских беспилотников.

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Теги
Елена Чернышова
Минобороны Военная операция на Украине энергетика
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