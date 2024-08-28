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Политика ,  
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На Украине решили достроить замороженную при СССР АЭС

Решение о строительстве Чигиринской АЭС в Черкасской области было принято в 1970 году, но проект заморозили из-за чернобыльской катастрофы. «Энергоатом» хочет возвести четыре энергоблока до 2050 года

«Энергоатом» решил вернуться к ранее заброшенному проекту Чигиринской АЭС возле города Орбита в Черкасской области, сообщается в телеграм-канале украинской компании.

Там планируют возвести четыре энергоблока по технологии AP1000». Строительство рассчитано на период до 2050 года. В компании сообщили, что Чигиринский городской совет решил передать «Энергоатому» в постоянное пользование 38,1493 га на эти цели.

Решение о строительстве Чигиринской АЭС было принято еще в 1970 году, городок Орбита строился для сотрудников. Проект был заморожен в 1989-м в связи с аварией на Чернобыльской атомной электростанции.

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«Энергоатом намерен возродить Орбиту, сделав ее одним из самых современных городков типа Нетешина, Южноукраинска или Вараша», — сказал и.о. гендиректора компании Петр Котин. Как отмечает Liga.net, сейчас городок представляет из себя улицу с двумя заселенными пятиэтажками и одним магазином.

«Энергоатом» с осени 2022 года рассматривает возможность возобновления строительства Чигиринской АЭС.

Другие действующие на Украине АЭС — Ровенская, Хмельницкая и Южно-Украинская. Запорожскую, самую крупную в Европе, с февраля 2022 года контролируют российские военные. Осенью того же года, когда Россия присоединила Запорожскую область, президент Владимир Путин подписал указ о передаче станции в госсобственность.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
«Энергоатом» Черкасская область Украина атомная электростанция
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