На Украине решили достроить замороженную при СССР АЭС
«Энергоатом» решил вернуться к ранее заброшенному проекту Чигиринской АЭС возле города Орбита в Черкасской области, сообщается в телеграм-канале украинской компании.
Там планируют возвести четыре энергоблока по технологии AP1000». Строительство рассчитано на период до 2050 года. В компании сообщили, что Чигиринский городской совет решил передать «Энергоатому» в постоянное пользование 38,1493 га на эти цели.
Решение о строительстве Чигиринской АЭС было принято еще в 1970 году, городок Орбита строился для сотрудников. Проект был заморожен в 1989-м в связи с аварией на Чернобыльской атомной электростанции.
«Энергоатом намерен возродить Орбиту, сделав ее одним из самых современных городков типа Нетешина, Южноукраинска или Вараша», — сказал и.о. гендиректора компании Петр Котин. Как отмечает Liga.net, сейчас городок представляет из себя улицу с двумя заселенными пятиэтажками и одним магазином.
«Энергоатом» с осени 2022 года рассматривает возможность возобновления строительства Чигиринской АЭС.
Другие действующие на Украине АЭС — Ровенская, Хмельницкая и Южно-Украинская. Запорожскую, самую крупную в Европе, с февраля 2022 года контролируют российские военные. Осенью того же года, когда Россия присоединила Запорожскую область, президент Владимир Путин подписал указ о передаче станции в госсобственность.
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