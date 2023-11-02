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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны обвинило Киев в «провокации» на ЗАЭС для срыва ротации МАГАТЭ

Минобороны: Киев совершил провокацию на ЗАЭС для срыва ротации экспертов МАГАТЭ
Сюжет
Военная операция на Украине
Запорожская атомная электростанция
Запорожская атомная электростанция (Фото: Андрей Рубцов / ТАСС)

Украинские силы совершили «провокацию» на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) для создания угрозы техногенной катастрофы и срыва ротации сотрудников Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом заявило российское Минобороны в телеграм-канале.

По информации ведомства, около 12:30 мск российские средства ПВО сбили девять украинских беспилотников коптерного типа в районе города Энергодара, где расположена ЗАЭС.

О попытке атаки на Энергодар с помощью беспилотников ранее сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. О первых ударах по городу он сообщил около 12:46 мск. Позднее, около 13:35, он написал, что число атак достигло десяти.

Украинские вооруженные силы, по словам Рогова, запускали дроны-камикадзе из города Никополь, расположенного на правом берегу Днепра.

«Массированный налет» совершили в момент ротации членов миссии МАГАТЭ, писал он. Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил в соцсети X (ранее — Twitter), что два удара пришлись на здание гостиницы Запорожской АЭС.

Запорожская АЭС — крупнейшая атомная электростанция в Европе. Российские силы контролируют ее с конца февраля 2022 года. После включения Запорожской области в состав России АЭС передали в собственность государству.

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Москва и Киев неоднократно обвиняли друг друга в обстрелах станции. Все реакторы на ней остановлены, но на станции остаются десятки тонн радиоактивных материалов. Специалисты МАГАТЭ находятся на объекте уже больше года.

Теги
Минобороны Запорожская АЭС Запорожская область МАГАТЭ
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