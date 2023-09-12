Бабченко заявил, что СБУ завела на него уголовное дело

По какой статье — неизвестно. Бабченко заявил о «крушении всех надежд»

Аркадий Бабченко (признан в России иностранным агентом, а также внесен в список экстремистов и террористов) (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Журналист Аркадий Бабченко (признан в России иностранным агентом) заявил, что Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила против него уголовное дело.

«На каких основаниях возбуждено уголовное производство — я не знаю», — написал он в Telegram. Бабченко отметил, что ориентировка на его задержание висит в базе пограничников.

«Для меня это крушение. Всех планов. Всех мыслей. Всех надежд. Все эти годы я свое будущее ассоциировал с Украиной», — отметил он. Бабченко заявил, что теперь пойдет «дальше по миру» искать «новый дом».

«Страна.UA» пишет, что Бабченко неоднократно критиковал президента Украины Владимира Зеленского.

В России Аркадий Бабченко работал военным корреспондентом «Московского комсомольца» и программы «Забытый полк» на телеканалах НТВ, ТВ-6 и ТВС. В 2008 году он освещал события вооруженного конфликта в Южной Осетии.

До 2017 года журналист жил в России, после чего переехал в Чехию, затем в Израиль, а с августа того же года — на Украину, там он работал на телеканале ATR.

В мае 2018 года Нацполиция Украины сообщила, что Бабченко убили в подъезде его дома, но на следующий день глава СБУ Василий Грицак заявил, что журналист жив, а убийство было инсценировкой, необходимой для поимки реальных организаторов покушения. Осенью 2019 года он покинул Украину.

В январе 2023 года МВД объявило журналиста в розыск. В апреле Минюст России внес Бабченко в реестр иноагентов за ведение «сбора средств в поддержку ВСУ», а также распространение «недостоверной информации о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике».

В конце июля этого года Бабченко забросал яйцами посольство России в Таллине. Суд расценил его действия как «выбрасывание мусора в не отведенном для этого месте» и оштрафовал его на €100.