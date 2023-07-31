Аркадий Бабченко забросал яйцами посольство России в Эстонии

В Таллине задержали мужчину, закидавшего яйцами здание посольства России в Эстонии, сообщает Delfi со ссылкой на полицию.

«Сегодня после полуночи мужчина 1977 года рождения забросал яйцами стену посольства Российской Федерации. Мужчина был задержан на месте патрулем, против него заведено дело», — сообщила пресс-служба полиции. Другие детали не уточняются.

Украинский активист «Мирного сопротивления» Михаил Баранов утверждает, что задержанный — журналист Аркадий Бабченко (внесен Минюстом России в список иноагентов, Росфинмониторингом включен в список террористов и экстремистов).

Бабченко, родившийся в 1977 году, опубликовал в Facebook (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) фото в полицейском автомобиле. В комментариях он подтвердил, что забросал российское посольство яйцами.

Аркадий Бабченко работал военным корреспондентом «Московского комсомольца» и программы «Забытый полк», которая шла на телеканалах НТВ, ТВ-6 и ТВС. В 2008 году он освещал события вооруженного конфликта в Южной Осетии.

До зимы 2017 года Бабченко жил и работал в России, после чего переехал в Чехию, затем в Израиль, а с августа того же года — на Украину, там он работал на телеканале ATR. Осенью 2019 года он покинул страну. Он объяснял, что отъезд связан с физической угрозой для него самого, а также с безопасностью его семьи.

До этого, в мае 2018 года, украинская Нацполиция сообщила, что Бабченко убили в подъезде его дома. Было возбуждено уголовное дело. Однако на следующий день глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что журналист жив, а убийство было инсценировкой, необходимой для поимки реальных организаторов покушения.

В 2020 году Росфинмониторинг включил Бабченко в перечень террористов и экстремистов. Причины такого решения не уточнялись. В апреле российский Минюст внес Бабченко в реестр иноагентов. В ведомстве объяснили это тем, что он вел «сбор средств в поддержку ВСУ», а также распространял «недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике».