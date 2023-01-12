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МВД объявило в розыск Аркадия Бабченко

МВД объявило в розыск журналиста Аркадия Бабченко по уголовной статье
В базе данных МВД не указана статья УК, по которой разыскивают журналиста. В 2017 году он покинул Россию, а спустя два года уехал с Украины, где было инсценировано его убийство
Аркадий Бабченко
Аркадий Бабченко (Фото: Руслан Кривобок / РИА Новости)

МВД объявило в розыск журналиста Аркадия Бабченко (включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), его карточка появилась в базе данных ведомства.

В карточке не указана фотография разыскиваемого и статья УК, по которой ведутся оперативные действия. ФИО, место и дата рождения в карточке совпадают с данными журналиста Бабченко.

Бабченко включили в список террористов и экстремистов в 2020 году. «Сначала мне пришло сообщение о том, что моя [банковская] «Яндекс-карта» заблокирована, а дальше начали приходить поздравления», — рассказал он тогда РБК. Журналист тогда сообщил, что ему известны причины такого решения, и напомнил, что в России на него уже заводились уголовные дела.

Бабченко — российский журналист и писатель. Работал военным корреспондентом «Московского комсомольца», «Новой газеты» и программы «Забытый полк», которая шла на телеканалах НТВ, ТВ-6 и ТВС. В 2008 году он освещал события вооруженного конфликта в Южной Осетии. В 2017 году Бабченко уехал в Киев, где работал на телеканале ATR, а осенью 2019 года Бабченко покинул Украину.


В мае 2018 года украинские полиция сообщила об убийстве Бабченко в подъезде его дома тремя выстрелами в спину, однако на следующий день журналист появился живым на пресс-конференции и рассказал, что это было инсценировкой, которая потребовалась для задержания реальных организаторов покушения.

«Меня посвятили в курс дела месяц назад. Люди сказали, что есть на тебя заказ, уже переданы деньги, насколько мне известно, $40 тыс. Было предложено принять участие в этой спецоперации. Ну, тут вариантов не было, либо работаем, либо все равно работаем. Я согласился», — сказал он.

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Позднее Бабченко покинул Украину из-за желания «постоять за заборчиком» и иных причин: «Из того варианта событий, который сейчас развивается в Украине, я оптимистичного выхода не вижу».

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