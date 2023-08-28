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Бабченко оштрафовали за брошенные в посольство России в Эстонии яйца

Власти Эстонии оштрафовали Бабченко на €100 за забрасывание посольства России яйцами
Аркадий Бабченко (признан Минюстом России иностранным агентом)
Аркадий Бабченко (признан Минюстом России иностранным агентом) (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Журналист Аркадий Бабченко (признан в России иностранным агентом, а также внесен в список экстремистов и террористов) выплатит штраф €100 за то, что забросал яйцами посольство России в Эстонии. Об этом журналист рассказал в своем телеграм-канале.

Суд признал Бабченко виновным и расценил его действия как «выбрасывание мусора в не отведенном для этого месте».

«ОК. Воздержусь от совершения дальнейших нарушений и больше не буду выбрасывать мусор не в отведенном для этого месте», — такими словами Бабченко прокомментировал свой штраф.

Бабченко забросал яйцами посольство России в Таллине в конце июля 2023 года. Первым об этом сообщил украинский активист «Мирного сопротивления» Михаил Баранов. Бабченко подтвердил эту информацию, опубликовав фотографию в полицейском автомобиле.

Аркадий Бабченко работал военным корреспондентом «Московского комсомольца» и программы «Забытый полк», которая шла на телеканалах НТВ, ТВ-6 и ТВС. В 2008 году он освещал события вооруженного конфликта в Южной Осетии.

До зимы 2017 года Бабченко жил и работал в России, после чего переехал в Чехию, затем в Израиль, а с августа того же года — на Украину, там он работал на телеканале ATR. Осенью 2019 года он покинул и эту страну.

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В 2020 году Росфинмониторинг включил Бабченко в перечень террористов и экстремистов. Причины такого решения ведомство тогда не назвало. В апреле российский Минюст внес Бабченко в реестр иноагентов. В ведомстве объяснили это тем, что он вел «сбор средств в поддержку ВСУ», а также распространял «недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике».

Теги
Аркадий Бабченко Эстония штраф посольство России
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