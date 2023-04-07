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Минюст внес в реестр иноагентов Аркадия Бабченко
Минюст внес в реестр иноагентов журналиста Аркадия Бабченко
Журналиста и писателя Аркадия Бабченко включили в реестр иноагентов за сбор денег в поддержку украинских военных, а также за распространение недостоверной информации о решениях органов власти
Аркадий Бабченко
Минюст внес в реестр иностранных агентов журналиста Аркадия Бабченко, следует из сообщения на сайте ведомства.
Бабченко вел «сбор средств в поддержку ВСУ», а также распространял «недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике», говорится с пояснении Минюста.
Сейчас Бабченко проживает за пределами России.
Кроме того, ведомство включило в реестр общество с ограниченной ответственностью «Хроникёр», созданное ранее уже включенным в реестр иностранных агентов журналистом Владимиром Рувинским.
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