Минюст внес в реестр иноагентов Аркадия Бабченко

Журналиста и писателя Аркадия Бабченко включили в реестр иноагентов за сбор денег в поддержку украинских военных, а также за распространение недостоверной информации о решениях органов власти

Аркадий Бабченко (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Минюст внес в реестр иностранных агентов журналиста Аркадия Бабченко, следует из сообщения на сайте ведомства.

Бабченко вел «сбор средств в поддержку ВСУ», а также распространял «недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике», говорится с пояснении Минюста.

Сейчас Бабченко проживает за пределами России.

Кроме того, ведомство включило в реестр общество с ограниченной ответственностью «Хроникёр», созданное ранее уже включенным в реестр иностранных агентов журналистом Владимиром Рувинским.

Материал дополняется