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Военная операция на Украине ,  
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Германия не увидела альтернативы политике США по ядерному сдерживанию

Европа должна взять на себя больше ответственности за собственную безопасность, в том числе чтобы «разгрузить» США, заявила министр обороны Германии Кристин Ламбрехт
Кристина Ламбрехт
Кристина Ламбрехт (Фото: Boris Roessler / dpa / Global Look Press)

США являются незаменимым союзником Германии, а альтернативы американской политике по ядерному сдерживанию для защиты безопасности Европы «не предвидится», заявила в ходе программной речи о стратегии национальной безопасности немецкий министр обороны Кристин Ламбрехт, пишет немецкий журнал Europäische Sicherheit & Technik.

Глава Минобороны Германии указала, что в условиях конкуренции США с Китаем и концентрации Вашингтона на Индо-Тихоокеанском регионе европейские страны должны прикладывать больше усилий по обеспечению собственной безопасности.

«Мы, европейцы, должны взять на себя больше ответственности и разгрузить США», — сказала Ламбрехт.

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Фото:Martin Meissner / AP

Германия выражает твердую поддержку НАТО и в особенности союзникам на восточном фланге, которым «угрожает опасность», сказала она. Цель по расходам на военные нужды альянса в 2% ВВП требует «бюджетных и военных усилий», и необходимо быть «амбициозными» в этом направлении, считает министр.

Военная безопасность в нынешних условиях должна стать центральной задачей для Германии, заявила Ламбрехт. «С нашим старым представлением о себе будущее наших детей и внуков в мире и свободе больше не может быть гарантировано», — сказала она (цитата по Tag24).

Высказывания официальных лиц на Западе и в России о ядерном оружии стали чаще звучать на фоне российской спецоперации на Украине. Так, командующий Военно-воздушными силами Германии Инго Герхарц говорил о необходимости НАТО быть готовыми применить его, комментируя противостояние России и Запада. В Совфеде эти слова назвали «безответственной политической выходкой», а также сообщили, что в случае ядерной войны плохо будет всем.

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О готовности применить ядерное оружие для защиты страны заявляла премьер-министр Великобритании Лиз Трасс. Госсекретарь США Энтони Блинкен допустил такую возможность только в чрезвычайных обстоятельствах.

Президент России Владимир Путин заявлял, что Россия никому не угрожает ядерным оружием. Глава МИД России Сергей Лавров называл риск ядерного конфликта «весьма существенным», но указывал, что ядерные державы договорились не допустить этого.

Применение ядерного оружия в ходе спецоперации на Украине исключал министр обороны Сергей Шойгу и МИД России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указывал, что любой исход операции — не повод для применения ядерного оружия.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Германия ядерное сдерживание США
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