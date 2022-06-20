В Совфеде назвали глупостью слова немецкого генерала о ядерном ударе

Командующий ВВС Германии Инго Герхарц, комментируя противостояние с Россией, заявил о необходимости НАТО быть готовым к применению ядерного оружия, сообщила газета Bild. В ответ сенатор от Крыма назвал генерала неадекватным

Инго Герхарц (Фото: Wikimedia Commons)

Заявление командующего ВВС Германии Инго Герхарца о необходимости НАТО быть готовым к применению ядерного оружия является политической глупостью и характеризует руководство западных стран как неадекватных людей, заявил РБК сенатор от Республики Крым, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

«То, что он сказал, — это политическая глупость», — считает Цеков.

По словам сенатора, у НАТО не получится устроить «маленькую ядерную войну», в случае удара по России война закончится плохо для всех.

«Это характеризует в принципе нынешнюю политическую верхушку Запада: абсолютно неадекватные люди, которые ради своих амбиций готовы уничтожить не только весь свет, но и себя в том числе», — утверждает сенатор.

Те, кто предпримет попытки применить ядерное оружие в отношении России, будут гарантированно уничтожены, прокомментировал РБК заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. Он также отметил, что у Германии нет ядерного оружия и от генерала Герхарца ничего не зависит.

«Это не первый и не единственный генерал или политик, который на эту тему говорит, те же украинцы пугали нас каким-то ядерным оружием. Но у Германии ядерного оружия нет, они не командуют арсеналами, ракетами, бомбами, поэтому это скорее политическая безответственная выходка», — пояснил Климов.

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Ранее командующий Военно-воздушными силами Германии Инго Герхарц, комментируя противостояние с Россией, заявил о необходимости НАТО быть готовым к применению ядерного оружия, написала газета Bild.

«Для надежного сдерживания нам нужно как оружие, так и политическая воля для осуществления ядерного сдерживания в случае необходимости», — объявил Герхарц.

В последние месяцы заявления о риске ядерной войны звучат от руководителей и западных стран, и России. В конце марта глава российского МИДа Сергей Лавров назвал такие риски весьма существенными: «Опасность серьезная, она реальная, ее нельзя недооценивать».

Через три дня после начала спецоперации на Украине президент России Владимир Путин приказал привести стратегические силы сдерживания (ССС) в особый режим боевого дежурства. Эти силы предназначены для сдерживания агрессии против России, в том числе с применением ядерного оружия. Позже министр обороны Сергей Шойгу доложил о выполнении этого приказа.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что любой исход российской спецоперации на Украине не станет причиной для применения ядерного оружия. Сам президент в июне заявил, что Россия не угрожает никому ядерным оружием.

Власти США назвали опасной эскалацию риторики о возможном ядерном конфликте и заявили, что с целью снижения напряженности отменили плановые испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. В Пентагоне заметили, что риторика о возможной ядерной войне «опасна и не приносит пользы», а в Белом доме выступили за сокращение числа высказываний на эту тему.