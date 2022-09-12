МАГАТЭ запустило консультации по созданию безопасной зоны на ЗАЭС

МАГАТЭ начало проводить консультации по созданию безопасной ядерной зоны на Запорожской АЭС, которая подвергается обстрелам. Ранее глава агентства призывал Россию и Украину заключить соглашение о неприкосновенности атомной станции

Международное агентство по атомной энергетике начало консультации по созданию зоны безопасности на Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, следует из публикации на сайте агентства.

«Я по-прежнему серьезно обеспокоен ситуацией на заводе, который остается в опасности до тех пор, пока продолжаются обстрелы. Для решения этой серьезной ситуации начаты консультации о необходимости срочного создания зоны ядерной безопасности и защиты на ЗАЭС», — сказал он.

Гросси отметил, что для обеспечения ядерной безопасности и предотвращения аварии необходимо надежное внешнее электроснабжение от сети и работа системы резервного электроснабжения. По его словам, это требование сохраняется даже при неработающих реакторах, так как энергия нужна для их охлаждения.

ЗАЭС — крупнейшая в Европе атомная станция. Ее территория перешла под контроль российских военных после в конце февраля, однако управление по-прежнему осталось за украинским «Энергоатомом».

Начиная с июля российские и украинские силы стали обвинять друг друга в обстрелах ЗАЭС. В конце августа впервые в истории произошло полное отключение станции от электросети.

1 сентября станцию посетили эксперты МАГАТЭ. Они провели первичную оценку и понаблюдали за работой персонала ЗАЭС, а затем опубликовали отчет по результатам поездки. Специалисты обнаружили повреждения физической оболочки атомной станции в нескольких местах, а также зафиксировали неоднократную остановку передачи данных с ЗАЭС.

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Тогда же эксперты МАГАТЭ увидели на территории Запорожской АЭС

российских военнослужащих, автомобилей и техники. По их информации, на нижнем этаже первого и второго блоков стояли грузовики и военные автомобили. Постоянный представитель России при ООН объяснял, что военных защищают АЭС.

Позже агентство сообщило, что обстрел станции 6 сентября привел к повреждению резервной линии электропередачи между АЭС и близлежащей тепловой электростанцией. 11 сентября украинские специалисты восстановили ее и ЗАЭС начала получать энергию, что позволило досрочно вывести из работы последний действующий реактор и обеспечить безопасность станции.

По данным МАГАТЭ, на ЗАЭС есть 20 аварийных дизель-генераторов с запасом выработки энергии на десять дней. Один из них персонал станции задействует при охлаждении шестого энергоблока.



