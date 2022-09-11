В Энергодаре заявили о наличии электричества после остановки ЗАЭС
Подача электричества в Энергодаре продолжается в штатном режиме в жилых районах после отключения последнего энергоблока Запорожской атомной электростанции, сообщил глава военно-гражданской администрации города Александр Волга, передает «Интерфакс».
«Электроснабжение города осуществляется. Частично по некоторым направлениям ведется работа по включению трансформаторов, но это в основном касается промзоны. Жилой сектор полностью освещен», — сказал он.
11 сентября украинский «Энергоатом», под управлением которого формально остается станция, сообщил об остановке последнего энергоблока и подготовке к переводу его в холодное состояние. Это подтвердил советник главы концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.
Днем ранее член главного совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов заявил, что Украина в одностороннем порядке прекратила принимать энергию с ЗАЭС.
После того как Россия и Украина на протяжении двух месяцев обвиняли друг друга в обстрелах станции, на АЭС прибыла делегация Международного агентства по атомной энергии. Покидая станцию после осмотра, миссия оставила там нескольких экспертов на постоянной основе.
Специалисты МАГАТЭ зафиксировали повреждения на территории АЭС, однако не увидели признаков распространения радиации. Также они выяснили, что на территории АЭС находятся российские военнослужащие, военные автомобили и другая техника. Постпред России при ООН Василий Небензя подтверждал размещение техники «для обеспечения безопасности», подчеркивая, что Россия не превращает территорию в военный полигон.
До приезда МАГАТЭ лидеры 40 стран заявляли, что российские войска на территории АЭС угрожают безопасности станции, и призывали Россию вернуть Украине контроль над всеми атомными объектами. 8 сентября глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси предложил сторонам конфликта заключить соглашение о неприкосновенности Запорожской АЭС.