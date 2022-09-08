МАГАТЭ предложило Москве и Киеву соглашение о неприкосновенности ЗАЭС

Запорожской АЭС (Фото: AP)

Россия и Украина должны заключить соглашение о неприкосновенности Запорожской АЭС, заявил La Reppublica глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

«Идея состоит в том, чтобы сказать русским и украинцам: вы принципиально согласны с тем, что станцию нельзя атаковать? Так что давайте заключим простое соглашение по защите, фактически «санктуаризации» (неприкосновенности) станции», — сказал Гросси.

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