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МАГАТЭ заявило о повреждении резервной ЛЭП на ЗАЭС при обстреле

МАГАТЭ сообщило о повреждении резервной ЛЭП на Запорожской АЭС после обстрела

Обстрел Запорожской атомной электростанции, который произошел 6 сентября, привел к повреждению резервной линии электропередачи между АЭС и близлежащей тепловой электростанцией, также при ударах пострадала распределительная станция, сообщили представители Международного агентства по атомной энергии, которые находятся на ЗАЭС.

«Инцидент, произошедший вчера, не оказал немедленного влияния на текущую работу [станции], поскольку она уже была отключена от электросети два дня назад, когда была отключена другая резервная линия для тушения пожара», — пояснили эксперты.

Тем не менее они подчеркнули, что этот инцидент «еще раз продемонстрировал трудности и уязвимость», с которыми сталкивается Запорожская АЭС, когда дело доходит до внешних источников питания. По данным специалистов, станция отключилась от всех четырех основных внешних линий электропередачи после 2 сентября. Представитель украинского персонала АЭС рассказал представителям агентства, что оставшиеся неповрежденными две резервные ЛЭП отключены.

6 сентября член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил об обстреле Энергодара, где находится АЭС, в результате которого на станции в водопровод, предназначенный для ее охлаждения, попал мазут. Тогда же он рассказал о поврежденной ЛЭП.

МАГАТЭ призвало не допустить ядерной катастрофы на Запорожской АЭС
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Фото:Александр Ермоченко / Reuters

Запорожская АЭС — крупнейшая атомная станция по установленной мощности и третья по размеру в мире, расположена на берегу Днепра в городе Энергодар. На ней находятся шесть из 15 работающих атомных энергоблоков Украины. С конца февраля АЭС находится под контролем российских сил, однако формально по-прежнему остается под управлением «Энергоатома».

Миссия МАГАТЭ прибыла на Запорожскую станцию 1 сентября после того, как Украина и Россия на протяжении нескольких недель обвиняли друг друга в ее обстрелах. Два представителя делегации после отъезда остальных ее участников остались на АЭС на постоянной основе.

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6 сентября МАГАТЭ опубликовало отчет о ситуации на электростанции, в котором перечислила зафиксированные повреждения. Эксперты не увидели признаков распространения радиации со станции, но призвали прекратить обстрелы, которые создают постоянную угрозу ядерной безопасности. Агентство не назвало виновных в обстрелах.

В МАГАТЭ подчеркнули, что украинский персонал АЭС подвергается ежедневному стрессу, поскольку вынужден работать под контролем российских сил. Это увеличивает риск ошибок, что может негативно сказаться на ядерной безопасности объекта, считают в агентстве.

Постпред России при ООН Василий Небензя назвал визит миссии МАГАТЭ «мужественным шагом», однако выразил сожаление из-за того, что агентство в своем отчете не указало виновных в обстрелах. Президент Владимир Путин заявил, что доверяют докладу экспертов.

Теги
Запорожская АЭС МАГАТЭ повреждения
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