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Миссия МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС

Миссия экспертов МАГАТЭ должна оценить состояние станции и риски для ее безопасности. С июня крупнейшая АЭС Европы находится под обстрелами
Фото: Andriy Andriyenko / AP
Фото: Andriy Andriyenko / AP

Миссия экспертов МАГАТЭ, которая призвана оценить безопасность Запорожской АЭС, прибыла на станцию, сообщают корреспонденты «РИА Новости» и «Интерфакса».

Кортеж из девяти автомобилей въехал на территорию станции около 14:15 мск, пишет «Интерфакс».

Путь от Киева до Энергодара, где расположена АЭС, занял у экспертов почти два дня. Во вторник, 30 августа, перед тем, как отправиться на станцию, эксперты провели встречу в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским. После этого они проследовали к линии разграничения, где встали в очередь из других въезжающих в занятую российскими силами часть Запорожья. Глава местной администрации Евгений Балицкий заявлял, что его просили ускорить процесс пропуска международных экспертов через КПП, но он отказался.

Эксперты МАГАТЭ задержались на блокпосту по пути на ЗАЭС
Политика
Рафаэль Гросси (в центре)

«Я на предложение ускорить процесс сказал, что я не собираюсь ускорять этот процесс, пускай стоят в очереди... Пусть стоят в очереди и поговорят с людьми, люди им все расскажут, расскажут им правду, нам нечего скрывать», — рассказывал он накануне в эфире телеканала «Россия-24». Линию разграничения колонна машин миссии пересекла только сегодня утром.

Программа миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС рассчитана на один день, рассказывал Балицкий.

«Программа визита рассчитана на один день. Они должны за один день посмотреть работу станции. Те элементы, которые они скажут, в процессе возможно посмотреть. Пока заявлено [целью миссии] — «ознакомиться с работой станции». Для нас это размытое понятие», — говорил он. При этом глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, также вошедший в состав делегации, говорил, что организация надеется создать постоянную миссию на ЗАЭС. «Перед нами стоит очень важная задача — оценить реальную ситуацию там и помочь стабилизировать ее», — подчеркивал глава агентства.

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ВГА заявила об обстреле Энергодара перед визитом миссии МАГАТЭ
Общество

В российском Минобороны утверждают, что Запорожская АЭС «подвергается систематическому обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины» с середины июля. Удары по Энергодару наносятся из «реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии и с использованием беспилотных летательных аппаратов». Обвинения в размещении российскими силами на территории АЭС тяжелых вооружений Москва неоднократно опровергала.

За последние два дня произошло несколько атак на Запорожскую АЭС и город Энергодар. Накануне местная администрация сообщила о задеражнии группы диверсантов, которая готовила теракт. У задержанных изъяли стрелковое оружие, самодельные взрывные устройства и гранатометы. «По предварительным данным, теракт готовился во время визита делегации МАГАТЭ, чтобы показать неуправляемость ситуации и что Россия не может обеспечить безопасность», — заявлял член ВГА региона Владимир Рогов.

Кроме того, накануне по зданию администрации города Энергодар был нанесен удар дроном-камикадзе.

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Утром 1 сентября Минобороны сообщило о попытке украинского десанта на Днепре в нескольких километрах от станции. Две самоходные баржи с десантом были уничтожены.

Минобороны заявило о попытке десанта ВСУ захватить Запорожскую АЭС
Политика
Запорожская АЭС

Запорожская АЭС — крупнейшая атомная станция по установленной мощности и третья по размеру в мире, расположена на берегу Днепра в городе Энергодар. На ней находятся шесть из 15 работающих атомных энергоблоков Украины. С конца февраля АЭС находится под контролем российских сил, однако формально по-прежнему остается под управлением «Энергоатома».

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Теги
Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев, Мария Лисицына Мария Лисицына
Запорожская АЭС МАГАТЭ Запорожье Украина
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