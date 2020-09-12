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Лукашенко назвал условие отвода военных от западной границы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил отозвать белорусские войска с западной границы, если там завершились учения НАТО. Об этом он заявил на совещании с силовым блоком Совета безопасности страны, передает БелТА.

«Если натовские войска в Польше, Литве в принципе закончили так называемые учения и не шевелятся там больше, нам следует адекватно на это реагировать. Мы не можем там долгое время без необходимости держать Вооруженные Силы в таком количестве. Тем более, что это недешево обходится», — сказал Лукашенко.

Если же у западной границы Белоруссии «по-прежнему происходят те же события, что и месяц тому назад», нужны предложения, как на это реагировать, отметил он.

Материал дополняется.

Теги: Александр Лукашенко, НАТО, Белоруссия
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