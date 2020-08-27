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Лукашенко заявил о дипломатической бойне за Белоруссию

По словам Лукашенко, «неустоявшиеся соседи спят и видят», что Гродненская область отойдет Польше, в то время как против Белоруссии идет «гибридная война»
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: AP)

Против Белоруссии ведется дипломатическая война, а «неустоявшие соседи» вынуждают тратить республику большие суммы на охрану западных границ, заявил президент республики Александр Лукашенко, передает БелТА.

«Мы сегодня имеем налицо определенный этап гибридной, скажем прямо, войны против Беларуси. А как это иначе назвать? Средства массовой информации и информационная сфера поражена этой борьбой, войной противоборствующих сторон. Дипломатическая бойня против нас началась и на самом высоком уровне», — сказал Лукашенко.

По его словам, «неустоявшиеся соседи» республики не только заявляют о необходимости перевыборов в Белоруссии, но начали уже вмешиваться и в ее внутренние дела. В частности, Минск вынужден тратить огромные деньги, чтобы стабилизировать обстановку на западных границах, куда переброшены некоторые военные части.

«Вы видите эти заявления о том, что если Беларусь распадется, то Гродненская область отойдет Польше. Они об этом уже в открытую говорят, спят и видят. Ничего у них в этом плане не получится, это я знаю определенно», — заявил Лукашенко.

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Фото: Василий Федосенко / Reuters

Это не первый раз, когда Лукашенко заявил о желании других стран «отсечь Гродненскую область» от Белоруссии. По его словам, за происходящим стоят США, а «европейцы [им] подыгрывают». «Создан специальный центр под Варшавой. <...> Начали лязгать гусеницами. Понимаете, когда неспокойно рядом, и танки начинают передвигаться, и самолеты летать, это неслучайно», — заявлял Лукашенко ранее.

В середине августа он поручил перебросить десантников к западной границе. Свое решение президент объяснил тем, что другие страны уже начали наращивать там свои военные силы. «Потому что они поставили цель прежде всего эту территорию отсечь — гродненскую. Уже польские флаги вывесили недавно. <...> Сейчас Отечество в опасности. Мы не можем шутить. Тем более это не слабые войска — НАТО», — сказал Лукашенко.

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В Польше в ответ на слова президента заявили, что не собирались нарушать территориальную целостность Беларуси. «Нас печалит и удивляет то, что в пропаганде белорусских властей появляются предположения о том, что Польша якобы намеревалась нарушить территориальную целостность этого государства. У Польши таких намерений не было и нет», — заявил глава кабинета президента Польши Кшиштоф Щерский.

Литва также опровергла утверждения Лукашенко о внешней угрозе Белоруссии. «Режим любой ценой пытается отвлечь внимание от внутренних проблем Беларуси совершенно безосновательными заявлениями о мнимых внешних угрозах», — сказал BNS президент Литвы Гатанас Науседа, его слова в Twitter привел главред агентства Вайдотас Бенюшис.

Автор: Виктория Полякова
Теги: Александр Лукашенко, Белоруссия
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