Лукашенко заявил о дипломатической бойне за Белоруссию

По словам Лукашенко, «неустоявшиеся соседи спят и видят», что Гродненская область отойдет Польше, в то время как против Белоруссии идет «гибридная война»

Александр Лукашенко (Фото: AP)

Против Белоруссии ведется дипломатическая война, а «неустоявшие соседи» вынуждают тратить республику большие суммы на охрану западных границ, заявил президент республики Александр Лукашенко, передает БелТА.

«Мы сегодня имеем налицо определенный этап гибридной, скажем прямо, войны против Беларуси. А как это иначе назвать? Средства массовой информации и информационная сфера поражена этой борьбой, войной противоборствующих сторон. Дипломатическая бойня против нас началась и на самом высоком уровне», — сказал Лукашенко.

По его словам, «неустоявшиеся соседи» республики не только заявляют о необходимости перевыборов в Белоруссии, но начали уже вмешиваться и в ее внутренние дела. В частности, Минск вынужден тратить огромные деньги, чтобы стабилизировать обстановку на западных границах, куда переброшены некоторые военные части.

«Вы видите эти заявления о том, что если Беларусь распадется, то Гродненская область отойдет Польше. Они об этом уже в открытую говорят, спят и видят. Ничего у них в этом плане не получится, это я знаю определенно», — заявил Лукашенко.