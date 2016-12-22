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Турция перебросила танки и артиллерию на границу с Сирией
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Турция перебросила танки и артиллерию на границу с Сирией
Война в Сирии, 10 сен, 23:18
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Турция перебросила танки и артиллерию на границу с Сирией
Турция стягивает к границе с Сирией танки, спецназ и артиллерию, фотографии с колоннами техники публикует государственное агентство Anadolu. Таким образом Анкара реагирует на обострение ситуации в сирийской провинции Идлиб
Фото: Osman Orsal / Reuters

Турецкая армия стягивает силы, в том числе и тяжелую военную технику на границу с Сирией в связи с обострением ситуации в провиниции Идлиб, сообщает агентство Bloomberg. О подводе технике к сирийской границе пишет и турецкое государственное информагентство Anadolu.

Так, 10 сентября Anadolu сообщило о том, что в приграничную провинцию Килис была переброшена колонна бронетехники и артиллерии из воинских частей на западе страны. Целью переброски войск государственное агентство назвало «укрепление границы с Сирией».

По данным Bloomberg, на границу с Сирией стягиваются силы спецназа и танки. По версии агентства, таким образом Турция намерена оказать противодействие притоку беженцев в случае начала активных боевых действий в Идлибе. С начала войны в Сирии в Турцию прибыли порядка 3,5 млн беженцев, что ставит ее на первое место среди всех стран по численности сирийских переселенцев. Начало наступления в Идлибе может спровоцировать новую волну беженцев. В начале сентября глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан оценил возможное число вынужденных переселенцев в 700 тыс. человек.

Кроме того, присутствие турецких войск, по мнению Анкары, должно сдержать участие России в наступлении в Идлибе. «Российская авиация и сухопутные войска режима [Асада] не могут позволить себе начать наступление, пока там находятся турецкие солдаты», — цитирует Bloomberg заявление пресс-службы президента Турции.

Против военных действий в провинции Идлиб ранее выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе трехстороннего саммита с участием глав России и Ирана. ​«Мы не должны отдать этот регион на милость режиму Асада», — публично обратился турецкий лидер к Владимиру Путину и Хасану Роухани. Глава Турции заявил, что наступление в Идлибе может превратить этот регион в «кровавое озеро».

Удары по боевикам в Идлибе продалжает наносить Россия. Так, 5 сентября в Минобороны заявили, что целями российских бомбардировщиков стали объекты боевиков группировки «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России).

Автор: Георгий Тадтаев.
Теги: Турция , Сирия , Идлиб
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