Минобороны узнало о начале съемок постановочной химической атаки в Сирии

Российские военные рассказали, что съемки проводятся в населенном пункте Джиср-Эш-Шугур, куда приехали сотрудники нескольких ближневосточных телеканалов и филиала американского

Фото: Murad Sezer / Reuters

Жители сирийской провинции Идлиб сообщают, что в регионе начались съемки провокации, по сценарию которой сирийская армия применяет против мирных жителей химическое оружие. Об этом говорится в сообщении российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии, которое поступило в РБК.

Съемки провокации проходят в населенном пункте Джиср-Эш-Шугур, туда утром 11 сентября прибыли съемочные группы нескольких ближневосточных телеканалов и регионального филиала «ведущего американского телеканала» (названия не уточняются).

«Сценарием предусмотрены постановочные сцены оказания помощи жителям Джиср-Эш-Шугура активистами «Гражданской обороны» («Белые каски») после якобы применения сирийской армией так называемых бочковых авиабомб с отравляющими веществами», — сказано в сообщении.

По данным российских военных, утром из населенного пункта Хербет-Эль-Джауз боевики доставили в Джиср-Эш-Шугур две емкости с отравляющим веществом на основе хлора «для «натуральности съемок и оперативного сбора «белокасочниками» проб грунта».

Все отснятые материалы в конце дня 11 сентября должны поступить в редакции телеканалов, которые будут показывать кадры в эфире и распространять их в социальных сетях, добавили в центре.

О том, что террористы готовят провокации с использованием химического оружия в Идлибе, сообщил 7 сентября на открытии саммита России, Турции и Ирана в Тегеране президент Владимир Путин. Также о готовящейся провокации рассказывал в конце августа официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

На прошлой неделе Конашенков заявил, что 7 сентября в командном пункте террористов в Идлибе прошла сходка лидеров воюющих в Сирии группировок с местными координаторами «Сирийской гражданской обороны». Представитель ведомства уточнил, что инсценировка должна произойти после сигнала от «зарубежных друзей сирийской революции».​