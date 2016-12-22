ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 70,72 69,55 EUR Нал. 82,02 80,76 USD Бирж. 70,28 -0,29 EUR Бирж. 81,34 -0,49 USD ЦБ. 69,97 +0,11 EUR ЦБ. 81,39 +0,72 EUR/USD 1,16 -0,00 BTC/USD Бирж. 6285,00 -22,42 IMOEX 2326,98 -0,38% RTSI 1043,22 -0,02% Brent 77,79 +0,39% DJIA 25857,07 -0,23% Nasdaq 7924,16 +0,27%
Минобороны узнало о начале съемок постановочной химической атаки в Сирии
Лента новостей
Орешкин назвал маловероятными крупные сделки по приватизации в 2018 году 15:35, Бизнес Насколько российские предприятия неэффективны по расходу электроэнергии 15:32, РБК и Schneider Electric Ушаков прокомментировал информацию о «завербованном» Британией дипломате 15:27, Политика Минфин отменил размещение госбумаг из-за обвала на рынке госдолга 15:14, Финансы Минобороны узнало о начале съемок постановочной химической атаки в Сирии 14:59, Политика Как развивалась Windows: эволюция операционной системы 14:56, РБК и Microsoft Михельсон рассказал о переговорах о входе CNPC в проект «Арктик СПГ-2» 14:48, Бизнес Подорожает ли Ripple: компания договорилась с R3 по делу о 5 млрд XRP 14:48, Крипто В Афганистане в результате взрыва погибли 25 участников акции протеста 14:48, Общество Путин встретится с идущим на второй тур выборов врио главы Приморья 14:35, Политика Рискованный шаг: как акциям Nike удалось восполнить потери 14:28, Quote Оно того стоит: все секреты стейка из мраморной говядины 14:24, РБК и Мираторг Россия заявила об исправлении Белоруссией ситуации с фальсификатом молока 14:23, Общество Песков прокомментировал информацию о возможной отставке главы Хакасии 14:20, Политика Ходорковский ответил на упрек Золотова в дестабилизации ситуации в России 14:13, Политика Михельсон заявил об отсутствии у «Сибура» планов по IPO в 2018 году 14:09, Бизнес Кремль прокомментировал вызов Навального на поединок главой Росгвардии 14:07, Политика Кремль не воспринял всерьез сообщения об угрозе для россиян в Сирии 14:03, Политика Китай предоставит ВЭБу кредит на $1,75 млрд 14:02, Экономика «Адмирал Кузнецов» и ВМС Австралии: список худших авианосцев мира 13:58, Фотогалерея  Минэкономразвития оценило вклад падения рубля в инфляцию 13:51, Экономика В тюрьмах создадут блоки для осужденных по экономическим статьям 13:46, Общество Власти Финляндии анонсировали Арктический саммит в 2019 году в Хельсинки 13:34, Политика ФБК ответил главе Росгвардии на обещание вызвать Навального на поединок 13:32, Общество Режиссера Никиту Михалкова прооперировали 13:29, Общество Умная электроэнергия: как небольшие электростанции меняют энергетику 13:28, РБК и Schneider Electric В работе сервисов «Яндекса» произошел сбой 13:24, Технологии и медиа Право выбора: от чего отказались автобренды из-за девальвации рубля 13:23, Партнерский материал
Минобороны узнало о начале съемок постановочной химической атаки в Сирии
Политика, 14:59
0
Минобороны узнало о начале съемок постановочной химической атаки в Сирии
Российские военные рассказали, что съемки проводятся в населенном пункте Джиср-Эш-Шугур, куда приехали сотрудники нескольких ближневосточных телеканалов и филиала американского
Фото: Murad Sezer / Reuters

Жители сирийской провинции Идлиб сообщают, что в регионе начались съемки провокации, по сценарию которой сирийская армия применяет против мирных жителей химическое оружие. Об этом говорится в сообщении российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии, которое поступило в РБК.

Съемки провокации проходят в населенном пункте Джиср-Эш-Шугур, туда утром 11 сентября прибыли съемочные группы нескольких ближневосточных телеканалов и регионального филиала «ведущего американского телеканала» (названия не уточняются).

«Сценарием предусмотрены постановочные сцены оказания помощи жителям Джиср-Эш-Шугура активистами «Гражданской обороны» («Белые каски») после якобы применения сирийской армией так называемых бочковых авиабомб с отравляющими веществами», — сказано в сообщении.

По данным российских военных, утром из населенного пункта Хербет-Эль-Джауз боевики доставили в Джиср-Эш-Шугур две емкости с отравляющим веществом на основе хлора «для «натуральности съемок и оперативного сбора «белокасочниками» проб грунта».

Все отснятые материалы в конце дня 11 сентября должны поступить в редакции телеканалов, которые будут показывать кадры в эфире и распространять их в социальных сетях, добавили в центре.

Путин предупредил о подготовке террористами провокаций в Идлибе
Политика

О том, что террористы готовят провокации с использованием химического оружия в Идлибе, сообщил 7 сентября на открытии саммита России, Турции и Ирана в Тегеране президент Владимир Путин. Также о готовящейся провокации рассказывал в конце августа официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

Минобороны рассказало о сигнале к провокации с химоружием в Сирии
Политика

На прошлой неделе Конашенков заявил, что 7 сентября в командном пункте террористов в Идлибе прошла сходка лидеров воюющих в Сирии группировок с местными координаторами «Сирийской гражданской обороны». Представитель ведомства уточнил, что инсценировка должна произойти после сигнала от «зарубежных друзей сирийской революции».​

Последствия химической атаки в сирийской провинции Идлиб. Фоторепортаж Еще 4 фото
Фотогалерея

Автор: Анна Трунина.
Теги: химатака , Сирия , Минобороны , провокация
Главное
Минфин отменил размещение госбумаг из-за обвала на рынке госдолга Финансы
Материалы по теме
Минобороны рассказало о сигнале к провокации с химоружием в Сирии Политика
Путин предупредил о подготовке террористами провокаций в Идлибе Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter