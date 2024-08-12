«Испытание воли»: экс-посол США Салливан рассказал о работе в России

Салливан рассказал о действиях, которые не способствовали улучшению отношений Москвы и Вашингтона, об особенностях общения с российскими властями и о ночи на 24 февраля 2022 года

Джон Салливан (Фото: Владислав Шатило для РБК)

Бывший американский посол в России Джон Салливан опубликовал свои мемуары под названием «Полночь в Москве: Мемуары с передовой войны России против Запада». В 416-страничной книге он вкратце излагает свою биографию и рассказывает о работе на посту первого заместителя госсекретаря США (с 24 мая 2017 года по 20 декабря 2019 года). «Коммерсантъ» публикует выдержки из книги.

Например, Салливан вспоминает, как, будучи первым замгоссекретаря США, чуть не был уволен Дональдом Трампом, занимавшим пост президента, из-за решения о введении санкций против России в связи с обвинениями российских спецслужб в применении химического оружия против бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсберри. Российские власти отвергали причастность Москвы к этому инциденту.

Салливан признает, что Трамп не был в курсе решения о санкциях и, узнав о нем из СМИ, счел, что это представители deep state («глубинного государства») пытаются подорвать его попытки наладить отношения с Россией и президентом Владимиром Путиным. За Салливана тогда вступился советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон, поэтому до увольнения не дошло.

Но большая часть мемуаров посвящена работе в Москве.

Кандидатуру Джона Салливана предложил Трамп в октябре 2019 года, сенат утвердил ее в декабре. В том же месяце Салливан принес присягу. В январе 2021 года президент Джо Байден попросил его остаться послом в России. Как следует из книги, Салливан «охотно» согласился.

Дипломат рассказывает, что его друг и предшественник на посту посла в Москве (2005–2008), нынешний директор ЦРУ Уильям Бернс говорил, что «когда он служил в Москве, у него появились седые волосы». «Эта должность никогда не была просто приятной работой, состоящей из коктейльных вечеринок и вежливого общения с коллегами-дипломатами и чиновниками Министерства иностранных дел», — пишет Салливан, отмечая, что этот пост был одним из самых трудных для американских дипломатов.

Несмотря на это, он сам хотел стать послом в Москве. «Эта сложность переплеталась с уникальной возможностью: шансом изучить вблизи одного из наших самых грозных противников. Именно это и заинтересовало меня в этой должности», — объяснил дипломат.

По мнению Салливана, его миссия в Москве стала особенно трудной из-за коронавируса и начала российской военной операции на Украине «в сочетании с сильно сокращенным штатом сотрудников и безжалостно враждебным правительством принимающей стороны». «Наши отношения с Россией вступили в такой сложный и мрачный период, какого не было при моей жизни. <...> Миссию США в России в этих сложных условиях провальной дипломатии можно было с полным правом назвать специальной дипломатической операцией», — добавил он, проводя аналогию со специальной военной операцией России на Украине.

«С русскими ничто никогда не бывает просто», — эту фразу Салливан много раз повторяет в своей книге. Он отмечает, что американскому дипломату при общении с российскими контрагентами важно тщательно готовиться, обращать внимание на детали и «оставаться твердо приверженным интересам и ценностям Соединенных Штатов».

«Это всегда является испытанием воли, поскольку русские улавливают любой признак слабости и запоминают любую непродуманную уступку, какой бы незначительной она ни казалась и как давно она ни была предложена. По моему опыту, они никогда не ответят взаимностью на жест доброй воли, рассматривая его просто как уязвимое место — то, что нужно эксплуатировать, а не уважать», — подчеркивает Салливан.

О «полночи в Москве»

В одной из глав, от содержания которой происходит название книги «Полночь в Москве», дипломат вспоминает о ночи с 23 на 24 февраля 2022 года, когда президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине. Салливан в тот момент жил в московской резиденции «Спасо-хаус» (в Спасопесковском переулке в районе Арбата; после начала спецоперации глава дипмиссии США переехал в здание посольства). Бывший посол утверждает, что в резиденции нет защищенной связи.

С середины февраля 2022 года в американском посольстве было установлено круглосуточное дежурство, предполагавшее, что, как только Россия начнет военные действия, дежурный свяжется с резиденцией и скажет кодовую фразу, означавшую, что послу надо срочно ехать на работу. Салливан рассказывает, что «под смех коллег» выбрал ставшую мемом фразу героя Арнольда Шварценеггера из фильма «Хищник» (1987) «Get to the choppa!» (с англ. — бегите к вертолету). «Я подумал, что если уж русские прослушивают все, что я говорю по телефону, то пусть они ломают голову над этим сообщением», — пишет он в книге.

Салливан в мемуарах вспоминает о моментах, когда он, уже будучи послом, предпринимал шаги, которые не способствовали улучшению отношений между Москвой и Вашингтоном. Так, в ходе первой встречи с помощником российского президента Юрием Ушаковым дипломат обещал ему напомнить Трампу о приглашении на парад Победы 9 мая 2020 года. Салливан признает, что понимал важность мероприятия для Путина и был в курсе заявлений Трампа о возможном участии в нем.

«Я передал Ушакову, что президент Трамп благодарен за приглашение и все еще обдумывает его. Чего я не сказал ему, так это то, что я категорически против того, чтобы президент США участвовал в этом дезинформационном спектакле <...> и что я сделаю все возможное, чтобы убедить Трампа не приезжать», — рассказал Салливан.

Салливан в интервью РБК в начале работы послом в Москве заявил о спаде в отношениях США и России и рассказал, что Трамп поручил ему сделать все возможное, чтобы улучшить отношения между двумя странами. После начала военной операции напряженность в отношениях усилилась, однако Салливан исключал разрыв дипотношений.

В 2022 году он допускал, что отношения между Москвой и Вашингтоном могут вновь стать нормальными. «В конце концов русские и американцы возобновят нормальные взаимоотношения. Может, не в этом году, может быть, не в следующем, но это произойдет. И я надеюсь до этого дожить», — сказал он тогда.