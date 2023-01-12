Салливан заявил о предпочтении протокола манерам дипломатами в России

Экс-посол США Салливан: российские дипломаты следят за протоколом больше, чем за манерами

Фото: Андрей Любимов / РБК

Российские дипломаты отдают предпочтение соблюдению протокола, но не хороших манер, считает бывший посол США в России Джон Салливан. Об этом он сказал в интервью Foreign Policy.

Как отметил бывший посол, президент Джо Байден выступает за то, чтобы американский посол присутствовал в Москве. По утверждению Салливана, присутствие именно посла, а не поверенного в делах, действительно необходимо, поскольку российская сторона не идет на контакт с кем-то, кроме посла.

«[Американский дипломат Джордж] Кеннан однажды сказал, что россияне — ярые сторонники протокола, но не хороших манер. И это правда», — сказал Салливан.

Кеннан отвечал за политическое планирование в Госдепартаменте, в 1952 году несколько месяцев занимал пост посла в СССР. Известен своими трудами по Советскому Союзу, которые легли в основу политики США по его сдерживанию. Los Angeles Times назвало его архитектором холодной войны.

Источник в МИД России прокомментировал РБК слова дипломата. «Ему досталось тяжелое наследство после [посла США в России в 2012–2014 годах Майкла] Макфола, который надолго посеял сомнение в том, что американские послы могут быть адекватными», — сказал собеседник РБК.

Салливан занимал должность посла в Москве с декабря 2019 года, в сентябре 2022 года он ушел в отставку из-за болезни жены и вышел на пенсию. Дипломат подчеркивал, что его решение не связано ни с российской военной операцией на Украине, ни с политикой администрации Байдена.

Место Салливана заняла карьерный дипломат с многолетним стажем и специалист по России со знанием языка Линн Трейси. Ранее она работала в американском посольстве в Москве заместителем посла, главным советником по делам России в Бюро Госдепартамента по делам Европы и Евразии, а до назначения в Москву возглавляла американскую дипмиссию в Армении. Трейси стала первой женщиной — послом США в России за всю историю двусторонних отношений.