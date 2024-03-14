МИД России запретил въезд экс-послу Салливану и еще 226 гражданам США

В Россию запретили въезд бывшему послу и спецагентам ФБР

МИД расширил персональные санкции, въезд запрещен 227 американцам, которых Москва сочла причастных к «русофобскому курсу». Среди них ученые-слависты, заместители министров, топ-менеджеры крупных компаний и спецагенты

Джон Салливан (Фото: Alex Wong / Getty Images)

МИД опубликовал перечень граждан США, которым запрещен въезд в Россию. Всего в списке 227 человек, «причастных к разработке, реализации и оправданию русофобского курса» администрации президента США и вовлеченных в «антироссийские акции».

В перечне упомянуты советники и заместители министров, сотрудники аппаратов Белого дома и их супруги, топ-менеджеры и главы крупных компаний, преподаватели университетов, политологи, журналисты и другие.

Среди них:

Джон Салливан, бывший посол США в России (2020–2022 годы);

Нил Сомерс и Аарон Стекети, спецагенты ФБР;

Урви Суд, вице-президент компании Lockheed Martin Global;

Грант Харрис, замминистра торговли;

Кэтрин Хафф, замминистра энергетики;

Синди Дайер, посол по особым поручениям по вопросам борьбы с торговлей людьми;

Карен Кокс, вице-президент по связям с госведомствами компании Maxar Technologies;

Кейт Ливерс, доцент кафедры славянских языков и литературы Техасского университета.

Двумя днями ранее, 12 марта, МИД запретил въезд 347 гражданам стран Балтии, в том числе премьеру Латвии Эвике Силине, премьеру Эстонии Кае Каллас, министру иностранных дел Литвы Габриэлюсу Ландсбергису. Их министерство назвало «наиболее враждебно настроенными к России представителями прибалтийских стран».