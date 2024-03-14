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Война санкций ,  
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В Россию запретили въезд бывшему послу и спецагентам ФБР

МИД России запретил въезд экс-послу Салливану и еще 226 гражданам США
Сюжет
Война санкций
МИД расширил персональные санкции, въезд запрещен 227 американцам, которых Москва сочла причастных к «русофобскому курсу». Среди них ученые-слависты, заместители министров, топ-менеджеры крупных компаний и спецагенты
Джон Салливан
Джон Салливан (Фото: Alex Wong / Getty Images)

МИД опубликовал перечень граждан США, которым запрещен въезд в Россию. Всего в списке 227 человек, «причастных к разработке, реализации и оправданию русофобского курса» администрации президента США и вовлеченных в «антироссийские акции».

В перечне упомянуты советники и заместители министров, сотрудники аппаратов Белого дома и их супруги, топ-менеджеры и главы крупных компаний, преподаватели университетов, политологи, журналисты и другие.

Среди них:

  • Джон Салливан, бывший посол США в России (2020–2022 годы);
  • Нил Сомерс и Аарон Стекети, спецагенты ФБР;
  • Урви Суд, вице-президент компании Lockheed Martin Global;
  • Грант Харрис, замминистра торговли;
  • Кэтрин Хафф, замминистра энергетики;
  • Синди Дайер, посол по особым поручениям по вопросам борьбы с торговлей людьми;
  • Карен Кокс, вице-президент по связям с госведомствами компании Maxar Technologies;
  • Кейт Ливерс, доцент кафедры славянских языков и литературы Техасского университета.

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Двумя днями ранее, 12 марта, МИД запретил въезд 347 гражданам стран Балтии, в том числе премьеру Латвии Эвике Силине, премьеру Эстонии Кае Каллас, министру иностранных дел Литвы Габриэлюсу Ландсбергису. Их министерство назвало «наиболее враждебно настроенными к России представителями прибалтийских стран».

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
МИД въезд в Россию США Джон Салливан ФБР
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