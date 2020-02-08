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Посол США в России заявил о низшей точке в отношениях стран за 30 лет

По словам Джона Салливана, для улучшения отношений между странами не надо дожидаться новых президентских выборов в Соединенных Штатах
Джон Салливан   (Фото: Евгения Новоженина / Reuters )

Отношения Москвы и Вашингтона достигли низшей точки с момента окончания холодной войны. Об этом посол США в России Джон Салливан заявил в интервью телеканалу РБК.

По словам Салливана, цель его работы состоит в том, чтобы остановить спад в отношениях и улучшить их.

«Я не могу сказать вам, сколько на это уйдет времени, но начинать надо сегодня. Мы не можем ждать выборов в США в ноябре этого года или каких-то других политических событий. Совместная работа Соединенных Штатов и России — это сегодня абсолютная необходимость и моя приоритетная задача», — сказал дипломат.

Салливан признал, что у России и США есть принципиальные разногласия. «Но это не значит, что у нас нет обязанности поддерживать контакты с другой стороной», — считает он.

Новый посол США прибыл в Москву
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Дипломат также отметил, что президент Дональд Трамп поручил ему сделать все возможное, чтобы улучшить отношения между двумя странами. Салливан пообещал продолжить курс своего предшественника Джона Хантсмана.

Новый посол США в России Джон Салливан прибыл в Москву в середине января. 5 февраля он вручил президенту Владимиру Путину верительные грамоты. Салливан сменил на посту Джона Хантсмана, который подал заявление об отставке в августе 2019 года.

Автор: Илья Доронов
При участии: Артем Филипенок
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