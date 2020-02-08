Посол США в России заявил о низшей точке в отношениях стран за 30 лет

По словам Джона Салливана, для улучшения отношений между странами не надо дожидаться новых президентских выборов в Соединенных Штатах

Джон Салливан (Фото: Евгения Новоженина / Reuters )

Отношения Москвы и Вашингтона достигли низшей точки с момента окончания холодной войны. Об этом посол США в России Джон Салливан заявил в интервью телеканалу РБК.

По словам Салливана, цель его работы состоит в том, чтобы остановить спад в отношениях и улучшить их.

«Я не могу сказать вам, сколько на это уйдет времени, но начинать надо сегодня. Мы не можем ждать выборов в США в ноябре этого года или каких-то других политических событий. Совместная работа Соединенных Штатов и России — это сегодня абсолютная необходимость и моя приоритетная задача», — сказал дипломат.

Салливан признал, что у России и США есть принципиальные разногласия. «Но это не значит, что у нас нет обязанности поддерживать контакты с другой стороной», — считает он.