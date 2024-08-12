Росатом назвал последнюю атаку на ЗАЭС агрессией, которой никогда не было
Удар беспилотников по градирне Запорожской АЭС отличается от предыдущих атак ВСУ по ней, заявил глава «Росатома» Алексей Лихачев.
«То, что случилось на Запорожской станции прошедшей ночью, — это уровень адресной агрессии, направленный на инфраструктуру атомного объекта, какого не было никогда», — сказал он (цитата по ТАСС).
По словам Лихачева, это был «целенаправленный удар по безопасности инфраструктуры» АЭС. Он призвал Международное агентство по атомной энергетике (МАГАТЭ) дать однозначную оценку произошедшему.
Вечером 11 августа стало известно о возгорании на градирне АЭС — это специальная установка в форме широкой трубы для охлаждения большого количества воды посредством направленного потока воздуха. В «Росатоме» сообщили, что по объекту нанесли удар с помощью двух беспилотников, пожар был потушен спустя несколько часов после атаки. Градирня полностью выгорела изнутри, но угрозы обрушения нет, отметили на ЗАЭС. Инцидент не повлиял на работу станции, так как она остановлена.
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что «эти безрассудные атаки ставят под угрозу ядерную безопасность и увеличивают риск ядерной аварии». По его словам, на станции сообщили, что риска повышения уровня радиации после удара нет.
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