Россия призвала МАГАТЭ назвать виновных в обстреле района ЗАЭС

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Россия будет добиваться, чтобы Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) назвало виновную сторону в обстреле района Запорожской АЭС, сообщило российское постпредство при международных организациях в Вене.

«Дальнейшее замалчивание этого лишь гипертрофирует чувство безнаказанности Киева», — подчеркнули в миссии.

Накануне, 11 августа, глава Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что из-за обстрела со стороны ВСУ на объекте охладительных систем ЗАЭС произошло возгорание. Эксперты МАГАТЭ тогда заявили о черном дыме в северной части ЗАЭС после серии взрывов.

Представители станции уточнили, что возгорание началось у градирен на берегу и не сказалось на работе станции. В «Росатоме» заявили, что по одной из градирен ударили два украинских беспилотника. Президент Украины Владимир Зеленский, сообщая о пожаре на ЗАЭС, возложил ответственность на Россию.