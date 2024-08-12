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Военная операция на Украине ,  
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Россия призвала МАГАТЭ назвать виновных в обстреле района ЗАЭС

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: ViennaMissionRu / Telegram
Фото: ViennaMissionRu / Telegram

Россия будет добиваться, чтобы Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) назвало виновную сторону в обстреле района Запорожской АЭС, сообщило российское постпредство при международных организациях в Вене.

«Дальнейшее замалчивание этого лишь гипертрофирует чувство безнаказанности Киева», — подчеркнули в миссии.

Накануне, 11 августа, глава Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что из-за обстрела со стороны ВСУ на объекте охладительных систем ЗАЭС произошло возгорание. Эксперты МАГАТЭ тогда заявили о черном дыме в северной части ЗАЭС после серии взрывов.

Балицкий заявил об отсутствии опасности в регионе из-за пожара на ЗАЭС
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Запорожская АЭС

Представители станции уточнили, что возгорание началось у градирен на берегу и не сказалось на работе станции. В «Росатоме» заявили, что по одной из градирен ударили два украинских беспилотника. Президент Украины Владимир Зеленский, сообщая о пожаре на ЗАЭС, возложил ответственность на Россию.

Запорожская АЭС — крупнейшая в Европе атомная станция по установленной мощности и третья по размеру в мире. Она расположена на берегу Каховского водохранилища.

Запорожская область вошла в состав России осенью 2022 года по результатам референдума. С тех пор там дежурят специалисты МАГАТЭ. ЗАЭС позднее передали под управление профильных российских ведомств.

Россия и Украина регулярно обвиняют друг друга в обстрелах станции.

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Теги
МАГАТЭ Запорожская область Запорожская АЭС
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