МАГАТЭ не увидело угрозы утечки радиации с ЗАЭС после атаки дрона

Рафаэль Гросси (Фото: Thomas Kronsteiner / Getty Images)

На Запорожской АЭС отсутствует угроза ядерной безопасности после атаки дронов, заявил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

«Руководство станции подтвердило миссии [МАГАТЭ], что риска повышенного уровня радиации нет, поскольку в районе предполагаемой атаки нет радиоактивных материалов. Миссия независимо проверила уровень радиации и подтвердила, что он остался неизменным», — отметил Гросси.

По словам директора МАГАТЭ, «эти безрассудные атаки ставят под угрозу ядерную безопасность и увеличивают риск ядерной аварии». Он призвал прекратить бить по ЗАЭС, не уточнив, чья сторона — российская или украинская — атаковала станцию с помощью беспилотников.

Вечером 11 августа на ЗАЭС начался пожар. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что возгорание вызвано обстрелом Энергодара со стороны Вооруженных сил Украины. Он заверил, что радиационный фон вокруг станции и в самом городе в норме.

По данным представителей станции, пожар начался в районе расположения градирен на берегу, он не сказался на работе ЗАЭС. В то же время директор по коммуникациям станции Евгения Яшина заявила, что инфраструктура ЗАЭС получила серьезные повреждения, нарушена ее физическая целостность.

Со слов директора по коммуникациям, по станции ударили дроном-камикадзе. Об этом же заявил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты Владимир Рогов, написав, что удар нанесли из Никополя в Днепропетровской области Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский, сообщая о пожаре на станции, возложил ответственность на Россию. Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям заявила, что радиационный фон в норме. ЗАЭС находится на берегу Каховского водохранилища на Днепре, недалеко от Энергодара в Запорожской области. Она состоит из шести энергоблоков ВВЭР-1000. Объект является крупнейшей атомной станцией в Европе. С февраля 2022 года ЗАЭС контролируют российские власти.