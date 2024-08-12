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Политика ,  
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Росатом рассказал о последствиях атаки на Запорожскую АЭС

В результате атаки со стороны Украины серьезно повреждена градирня Запорожской атомной электростанции, ее внутренним конструкциям нанесен серьезный ущерб, говорится в поступившем в РБК сообщении Росатома.

«Угрозу обрушения конструкции оценят специалисты когда позволит обстановка», — заявили там.

По данным Росатома, по одной из градирен ударили два украинских беспилотника, это произошло в 20:20 и 20:32 в воскресенье, 11 августа. Начался пожар «с горением внутренних конструкций», к 23:30 основное возгорание было потушено. «Обращаем внимание, что сегодняшний удар был нанесен по оборудованию АЭС, главной задачей которого является охлаждение воды в режиме нормальной эксплуатации станции», — сообщили в корпорации.

Со слов главы комиссии по вопросам суверенитета Общественной палаты Владимира Рогова, беспилотник запустили из Никополя в Днепропетровской области Украины. По словам директора по коммуникациям ЗАЭС Евгении Яшиной, никто не пострадал, но инфраструктура станции получила серьезные повреждения, «нарушена физическая целостность атомной станции». В то же время на станции сообщили, что возгорание не сказалось на ее работе. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заверил, что радиационный фон вокруг станции и в Энергодаре в норме, угрозы взрыва нет.

На ЗАЭС посменно дежурят специалисты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Они сообщили, что видели сильный черный дым после того, как слышали серию взрывов. Руководство станции проинформировало их об атаке.

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