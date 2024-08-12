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Военная операция на Украине ,  
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На ЗАЭС заявили об отсутствии угрозы обрушения градирни после атаки

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Военная операция на Украине
«Росатом» сообщил, что вечером 11 августа одна из градирен была атакована двумя беспилотниками, там произошел пожар. Вся градирня АЭС выгорела после атаки, рассказала пресс-секретарь станции
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Вся градирня Запорожской АЭС выгорела после атаки беспилотников, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря электростанции Евгению Яшину.

«Градирня изнутри выгорела вся, но угрозы обрушения нет», — уточнила Яшина.

По ее словам, пожар не повлиял на работу АЭС, поскольку она остановлена и градирни не были задействованы в охлаждении. Однако «с точки зрения целостности станции и принципов ядерной безопасности» удар по градирне является «прямым нарушением целостности станции», подчеркнула пресс-секретарь.

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Фото:ViennaMissionRu / Telegram

По данным «Росатома», в 20:20 и 20:32 11 августа одна из градирен была атакована двумя украинскими беспилотниками. В результате произошел пожар, его потушили. В госкорпорации пояснили, что удар был нанесен «по оборудованию АЭС, главной задачей которого является охлаждение воды в режиме нормальной эксплуатации станции».

По словам главы комиссии по вопросам суверенитета Общественной палаты Владимира Рогова, беспилотник запустили из Никополя в Днепропетровской области Украины. Украинский президент Владимир Зеленский и глава Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко возложили ответственность за атаку на Россию.

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что «риска повышенного уровня радиации нет, поскольку в районе предполагаемой атаки нет радиоактивных материалов». Он призвал прекратить «эти безрассудные атаки», которые «ставят под угрозу ядерную безопасность и увеличивают риск ядерной аварии».

ЗАЭС находится на берегу Каховского водохранилища на Днепре, недалеко от Энергодара в Запорожской области. Она состоит из шести энергоблоков ВВЭР-1000. Объект является крупнейшей атомной станцией в Европе. С февраля 2022 года ЗАЭС контролируют российские власти.

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Елена Чернышова
Запорожская АЭС Пожар беспилотники
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