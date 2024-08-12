На ЗАЭС заявили об отсутствии угрозы обрушения градирни после атаки

«Росатом» сообщил, что вечером 11 августа одна из градирен была атакована двумя беспилотниками, там произошел пожар. Вся градирня АЭС выгорела после атаки, рассказала пресс-секретарь станции

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Вся градирня Запорожской АЭС выгорела после атаки беспилотников, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря электростанции Евгению Яшину.

«Градирня изнутри выгорела вся, но угрозы обрушения нет», — уточнила Яшина.

По ее словам, пожар не повлиял на работу АЭС, поскольку она остановлена и градирни не были задействованы в охлаждении. Однако «с точки зрения целостности станции и принципов ядерной безопасности» удар по градирне является «прямым нарушением целостности станции», подчеркнула пресс-секретарь.

По данным «Росатома», в 20:20 и 20:32 11 августа одна из градирен была атакована двумя украинскими беспилотниками. В результате произошел пожар, его потушили. В госкорпорации пояснили, что удар был нанесен «по оборудованию АЭС, главной задачей которого является охлаждение воды в режиме нормальной эксплуатации станции».

По словам главы комиссии по вопросам суверенитета Общественной палаты Владимира Рогова, беспилотник запустили из Никополя в Днепропетровской области Украины. Украинский президент Владимир Зеленский и глава Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко возложили ответственность за атаку на Россию.

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что «риска повышенного уровня радиации нет, поскольку в районе предполагаемой атаки нет радиоактивных материалов». Он призвал прекратить «эти безрассудные атаки», которые «ставят под угрозу ядерную безопасность и увеличивают риск ядерной аварии».