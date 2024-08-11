Балицкий заявил о возгорании на ЗАЭС из-за обстрела Энергодара

Балицкий заявил, что угрозы парового взрыва и других последствий нет, радиационный фон на станции и в Энергодаре в норме. В пресс-службе ЗАЭС сообщили, что станция работает в штатном режиме

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На объекте охладительных систем Запорожской атомной электростанции произошло возгорание, сообщил в телеграм-канале губернатор Евгений Балицкий. По его словам, причиной стал обстрел Энергодара со стороны Вооруженных сил Украины.

«В настоящее время все 6 энергоблоков станции находятся в холодном останове, угрозы парового взрыва и иных последствий нет. Радиационный фон вокруг АЭС и города Энергодара в норме», — написал он. Пожар тушат сотрудники МЧС.

В телеграм-канале пресс-службы станции говорится, что объект работает штатно. «Все шесть блоков, как и прежде, находятся в состоянии «холодный останов». Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации АЭС не зафиксировано», — сообщается там. На ЗАЭС уточнили, что пожар произошел в районе градирен (специальных устройств для охлаждения большого количества воды посредством направленного потока воздуха).

За несколько минут до этого о пожаре на станции сообщили власти Украины — президент Владимир Зеленский и глава Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко, возложив ответственность на Россию.

ЗАЭС расположена на берегу Каховского водохранилища на Днепре, недалеко от Энергодара в Запорожской области. С начала военных действий в феврале 2022 года ее контролируют российские военные. Осенью того же года, когда Россия присоединила Запорожскую область, был подписан указ о передаче станции в госсобственность. ЗАЭС состоит из шести энергоблоков ВВЭР-1000, это крупнейшая в Европе атомная станция по установленной мощности и третья по величине в мире.

Станция неоднократно подвергалась обстрелам и атакам беспилотников. Украина и Россия выдвигают друг другу встречные обвинения. Например, в июне российская сторона несколько раз сообщала об атаках по подстанции «Радуга» со сторонй ВСУ. Так, 21 июня был поврежден трансформатор, 22 июня без электричества остались транспортный цех, типография и управление производственно-технической комплектации ЗАЭС. «Радуга» одна обеспечивала энергоснабжение Энергодара после разрушения подстанции «Луч», утверждал мэр города Эдуард Сеновоз.

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси призывал прекратить атаки на энергетическую инфраструктуру Энергодара. Он заявил, что МАГАТЭ не называет виновных в ударах по ЗАЭС, поскольку не имеет достаточно информации, для того чтобы определить атакующую сторону,