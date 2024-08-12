Глава «Росатома» назвал удар по градирне ЗАЭС целенаправленной атакой
В Москве расценивают атаку ВСУ на градирню Запорожской ЭАС как целенаправленный удар по безопасности станции, заявил глава «Росатома» Алексей Лихачев.
«Мы расцениваем последнее нападение не только как провокацию, но и как целенаправленный удар по безопасности инфраструктуры», — приводит его слова «Интерфакс».
Лихачев призвал МАГАТЭ не останавливаться на констатации недопустимости ударов ВСУ по станции, а дать произошедшему однозначную оценку.
По данным «Росатома», вечером 11 августа по одной из градирен ударили два украинских беспилотника. В результате произошел пожар, его потушили. В МАГАТЭ и Ростехнадзоре не увидели угрозы утечки радиации.
Президент Украины Владимир Зеленский, сообщая о пожаре на станции, возложил ответственность на Россию. Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям также заявила, что радиационный фон в норме.
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