Глава «Росатома» назвал удар по градирне ЗАЭС целенаправленной атакой

Запорожская АЭС (Фото: Дмитрий Смольенко / Global Look Press)

В Москве расценивают атаку ВСУ на градирню Запорожской ЭАС как целенаправленный удар по безопасности станции, заявил глава «Росатома» Алексей Лихачев.

«Мы расцениваем последнее нападение не только как провокацию, но и как целенаправленный удар по безопасности инфраструктуры», — приводит его слова «Интерфакс».

Лихачев призвал МАГАТЭ не останавливаться на констатации недопустимости ударов ВСУ по станции, а дать произошедшему однозначную оценку.

По данным «Росатома», вечером 11 августа по одной из градирен ударили два украинских беспилотника. В результате произошел пожар, его потушили. В МАГАТЭ и Ростехнадзоре не увидели угрозы утечки радиации.

Президент Украины Владимир Зеленский, сообщая о пожаре на станции, возложил ответственность на Россию. Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям также заявила, что радиационный фон в норме.