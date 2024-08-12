 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Глава «Росатома» назвал удар по градирне ЗАЭС целенаправленной атакой

Сюжет
Военная операция на Украине
Запорожская АЭС
Запорожская АЭС (Фото: Дмитрий Смольенко / Global Look Press)

В Москве расценивают атаку ВСУ на градирню Запорожской ЭАС как целенаправленный удар по безопасности станции, заявил глава «Росатома» Алексей Лихачев.

«Мы расцениваем последнее нападение не только как провокацию, но и как целенаправленный удар по безопасности инфраструктуры», — приводит его слова «Интерфакс».

Лихачев призвал МАГАТЭ не останавливаться на констатации недопустимости ударов ВСУ по станции, а дать произошедшему однозначную оценку.

На ЗАЭС заявили об отсутствии угрозы обрушения градирни после атаки
Политика
Фото:Павел Лисицын / РИА Новости

По данным «Росатома», вечером 11 августа по одной из градирен ударили два украинских беспилотника. В результате произошел пожар, его потушили. В МАГАТЭ и Ростехнадзоре не увидели угрозы утечки радиации.

Президент Украины Владимир Зеленский, сообщая о пожаре на станции, возложил ответственность на Россию. Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям также заявила, что радиационный фон в норме.

Глава МАГАТЭ призвал к максимальной сдержанности в связи с ситуацией вблизи Курской АЭС

В трех областях России ввели режим контртеррористической операции

Заявление Минобороны о ситуации в Курской области

Жители приграничных районов рассказали о ситуации с обстрелами

Жителям Курской области, которые вынужденно покинули свои дома, выплатят по 10 тыс. руб.

Лукашенко заявил об уничтожении украинских дронов над Белоруссией

Белоруссия усилит группировки войск на границе с Украиной

В ЧВК «Вагнер» заявили о желании принять участие в боях в Курской области

«Газпром» о росте цен на газ после атаки ВСУ: «Кому это выгодно?»
Теги
Росатом Алексей Лихачев Запорожская АЭС
Материалы по теме
Ростехнадзор исключил утечку радиации после пожара на градирне ЗАЭС
Общество
На ЗАЭС заявили об отсутствии угрозы обрушения градирни после атаки
Политика
МАГАТЭ не увидело угрозы утечки радиации с ЗАЭС после атаки дрона
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 августа
EUR ЦБ: 95,18 (+1,05) Инвестиции, 09 авг, 21:56 Курс доллара на 10 августа
USD ЦБ: 87,99 (+1,43) Инвестиции, 09 авг, 21:56
Власти рассказали о ходе эвакуации из Краснояружского районаПолитика, 12:55
Минус 65: как строят железную дорогу в экстремальном климатеРБК и УК «Эльга», 12:55
От такого кандидата лучше сразу отказаться. Что должно вас насторожитьPro, 12:53
Брокеры получили реестры успешных сделок в рамках обмена активамиИнвестиции, 12:44
Головин пропустит матч с «Барселоной» из-за травмыСпорт, 12:38
Разлив аммиака привел к эвакуации рабочих из цеха под НовосибирскомОбщество, 12:37
Экс-зам Гладкова получил пять лет и решил поехать на военную операциюПолитика, 12:32
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Как «белые» хакеры ищут слабые места компаний и сколько это стоитPro, 12:24
В Курской области объявили ракетную опасностьПолитика, 12:20
Глава «Росатома» назвал удар по градирне ЗАЭС целенаправленной атакойПолитика, 12:13
МЧС назвало число обратившихся за выплатами переселенцев из зоны боевОбщество, 12:11
Почему развитие внутреннего туризма невозможно без малого бизнесаНациональные проекты, 12:11
Посольство Литвы в Москве облили красной краскойОбщество, 12:09
В Курской области решили вывезти жителей приграничного Беловского районаПолитика, 12:07