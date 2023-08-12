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Военная операция на Украине ,  
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Пушилин заявил об обстрелах городов ДНР кассетными снарядами

Пушилин заявил об обстрелах ВСУ городов Донбасса кассетными снарядами
Сюжет
Военная операция на Украине
Украина уже около месяца располагает полученными от США кассетными снарядами, она применяла их в ДНР, ЛНР и других регионах, в том числе обстреливала Донецк. За вечер 12 августа по городу выпустили около 40 таких боеприпасов
Фото: dnronline / Telegram
Фото: dnronline / Telegram

Украинские войска обстреляли населенные пункты в ДНР с применением кассетных снарядов, заявил врио главы республики Денис Пушилин в телеграм-канале.

Всего по территории региона было выпущено 127 снарядов. «Применялась ствольная артиллерия калибром 152 и 155 мм, в том числе кассетного типа, а также минометы калибром 120 мм», — сообщил Пушилин.

В результате обстрелов в Донецке погиб мирный житель, всего в республике пострадали шесть человек, среди них — двенадцатилетняя девочка. Произошло ли это в результате применения кассетных боеприпасов, из сообщения Пушилина неясно.

В Донецке после ударов повреждены шесть домов в Куйбышевском и Петровском районах, а также один объект гражданской инфраструктуры.

Из сводок представительства республики в Совместном центре контроля и координации вопросов (СЦКК) следует, что по Донецку за вечер было выпущено около 40 кассетных снарядов.

Кассетные снаряды Украине поставили США в середине июля. Американский президент Джо Байден называл решение «временным» на тот период, пока у Вашингтона не будет достаточно обычных боеприпасов для передачи Киеву. Далеко не все страны — союзники США поддержали это решение.

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Российская сторона уже сообщала о применении кассетных снарядов в Донецке, ЛНР, Запорожской области, на Белгородчине. Президент Владимир Путин допускал, что Россия пойдет «на зеркальные действия» в ответ на обстрелы Украиной кассетными боеприпасами, у Москвы достаточный запас их различных видов.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Денис Пушилин ДНР Донецк кассетные боеприпасы
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