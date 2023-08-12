Пушилин заявил об обстрелах городов ДНР кассетными снарядами

Украина уже около месяца располагает полученными от США кассетными снарядами, она применяла их в ДНР, ЛНР и других регионах, в том числе обстреливала Донецк. За вечер 12 августа по городу выпустили около 40 таких боеприпасов

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Украинские войска обстреляли населенные пункты в ДНР с применением кассетных снарядов, заявил врио главы республики Денис Пушилин в телеграм-канале.

Всего по территории региона было выпущено 127 снарядов. «Применялась ствольная артиллерия калибром 152 и 155 мм, в том числе кассетного типа, а также минометы калибром 120 мм», — сообщил Пушилин.

В результате обстрелов в Донецке погиб мирный житель, всего в республике пострадали шесть человек, среди них — двенадцатилетняя девочка. Произошло ли это в результате применения кассетных боеприпасов, из сообщения Пушилина неясно.

В Донецке после ударов повреждены шесть домов в Куйбышевском и Петровском районах, а также один объект гражданской инфраструктуры.

Из сводок представительства республики в Совместном центре контроля и координации вопросов (СЦКК) следует, что по Донецку за вечер было выпущено около 40 кассетных снарядов.

Кассетные снаряды Украине поставили США в середине июля. Американский президент Джо Байден называл решение «временным» на тот период, пока у Вашингтона не будет достаточно обычных боеприпасов для передачи Киеву. Далеко не все страны — союзники США поддержали это решение.

Российская сторона уже сообщала о применении кассетных снарядов в Донецке, ЛНР, Запорожской области, на Белгородчине. Президент Владимир Путин допускал, что Россия пойдет «на зеркальные действия» в ответ на обстрелы Украиной кассетными боеприпасами, у Москвы достаточный запас их различных видов.