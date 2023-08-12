Пушилин заявил об обстрелах городов ДНР кассетными снарядами
Украинские войска обстреляли населенные пункты в ДНР с применением кассетных снарядов, заявил врио главы республики Денис Пушилин в телеграм-канале.
Всего по территории региона было выпущено 127 снарядов. «Применялась ствольная артиллерия калибром 152 и 155 мм, в том числе кассетного типа, а также минометы калибром 120 мм», — сообщил Пушилин.
В результате обстрелов в Донецке погиб мирный житель, всего в республике пострадали шесть человек, среди них — двенадцатилетняя девочка. Произошло ли это в результате применения кассетных боеприпасов, из сообщения Пушилина неясно.
В Донецке после ударов повреждены шесть домов в Куйбышевском и Петровском районах, а также один объект гражданской инфраструктуры.
Из сводок представительства республики в Совместном центре контроля и координации вопросов (СЦКК) следует, что по Донецку за вечер было выпущено около 40 кассетных снарядов.
Кассетные снаряды Украине поставили США в середине июля. Американский президент Джо Байден называл решение «временным» на тот период, пока у Вашингтона не будет достаточно обычных боеприпасов для передачи Киеву. Далеко не все страны — союзники США поддержали это решение.
Российская сторона уже сообщала о применении кассетных снарядов в Донецке, ЛНР, Запорожской области, на Белгородчине. Президент Владимир Путин допускал, что Россия пойдет «на зеркальные действия» в ответ на обстрелы Украиной кассетными боеприпасами, у Москвы достаточный запас их различных видов.